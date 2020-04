annonse

annonse

Covid-19-pandemien – omtrent som en stor krig – er et avgjørende øyeblikk for verden, som krever omfattende reformer av internasjonale institusjoner. Verdens helseorganisasjon (WHO) er et godt sted å starte.

Den anerkjente indiske strategiske tenkeren, Brahma Chellaney – forfatter av ni bøker og professor i strategiske studier på New Dehli-baserte Center for Policy Research, samt seniorforsker på Robert Bosch-akademiet i Berlin – har skrevet en lengre kommentar i tidsskriftet Project Syndicate om WHOs rolle i den nåværende covid-19 pandemien.

Chellaney mener at WHO er den eneste internasjonale institusjonen som kan tilby global ledelse i helsespørsmål som påvirker hele verden. I coronavirusets tidsalder er slik ledelse viktigere enn noen sinne, men WHO har feilet totalt i å ta tak i utfordringen på en tilfredsstillende måte.

annonse

Tillitten til organisasjonen er nå derfor på et historisk bunnivå og den må reformeres for å forbli relevant i fremtiden.

Kinesisk tildekning

Chellaney innleder teksten ved å poengtere at før WHO på overtid erklærte covid-19-utbruddet som en pandemi 11. mars, ga organisasjonen motstridende og forvirrende signaler om trusselen som coronaviruset utgjør. Verre er det at WHO faktisk hjalp Kina – der pandemien oppstod – til å innledningsvis dekke over omfanget av krisen i landet.

Det er nå allment akseptert at Kinas politiske kultur av hemmelighold bidro til å gjøre et lokalt virusutbrudd i Wuhan til den største globale katastrofen i vår tid. I stedet for å slå alarm da det nye coronaviruset ble oppdaget, skjulte Det kinesiske kommunistpartiet utbruddet, slik at det kunne spre seg over hele verden. Måneder senere fortsetter Kina å så tvil om pandemiens opprinnelse og holder tilbake potensielt livreddende data fra resten av verden.

annonse

Les også: Synet fra New Dehli: Pandemien er forårsaket av Kina

WHO har vært medskyldig i dette bedraget. I stedet for å forsøke å uavhengig verifisere kinesiske påstander da utbruddet ble kjent, slukte organisasjonen blindt informasjonen som kineserne ga og videreformidlet den ukritisk til resten av verden. I midten av januar twitret WHO at undersøkelser foretatt av kinesiske myndigheter konkluderte med at det ikke fantes klare bevis for at overføring av viruset fra menneske til menneske var mulig. Taiwan advarte derimot WHO allerede 31. desember om at slik overføring sannsynligvis foregikk i Wuhan, men disse advarslene ble ignorert.

Å gjøre vondt verre

Chellaney mener at WHOs vedvarende ukritiske videreformidling av Kinas coronavirus-narrativ gjorde at verden tapte kostbar tid, da nødvendige smittforebyggende tiltak i andre land ble forsinket med flere uker. Faktisk så kan WHO ha gjort vondt verre ved å fraråde verden til å innføre tidlige tiltak for å bekjempe sykdommen. 10. januar – da Wuhan var lamslått av utbruddet – anbefalte WHO «ikke noen spesifikke helsetiltak for reisende til og fra Wuhan», og la til at «helseundersøkelse av ankomster [fra Kina] gir liten gevinst.» WHO frarådet også verden å iverksette eventuelle reise- eller handelsbegrensninger med Kina.

Les også: Coronaviruset: President Xi Jinping visste om alvorlighetsgraden av utbruddet langt tidligere enn først påstått

annonse

Selv etter at Kinas fremste ekspert på luftveissykdommer, Zhong Nanshan, bekreftet at smitteoverføring fra menneske til menneske fant sted 20. januar, fortsatte WHO å undergrave innføringen av effektive smittebegrensende tiltak globalt ved å bagatellisere risikoen for asymptomatisk smitteoverføring, samt å fraråde å iverksette omfattende coronavirus-testing.

I mellomtiden hamstret Kina medisinsk verneutstyr; ikke bare ved å redusere eksporten av kinesisk-produsert utstyr, men også ved å importere beholdningen til resten av verden. Bare i løpet av den siste uken av januar, importerte Kina 56 millioner respiratorer og masker.

«Kinas helseorganisasjon»

Chellaney skriver videre at da WHO endelig bestemte seg for å kalle pandemien for en helsekrise 30. januar, hadde kinesiske reisende brakt covid-19 til land over hele verden. Likevel, da Australia, India, Indonesia, Italia og USA til slutt innførte restriksjoner på reiser fra Kina, kritiserte WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus handlingene. Han argumenterte med at slike tiltak ville øke «frykt og stigma, med liten gevinst for folkehelsen.»

Samtidig hyllet Tedros Kinas president Xi Jinping for «enestående ledelse» og Kinas «åpenhet» under hele prosessen. Den ukritiske hyllingen ble så markant at den japanske visestatsministeren, Taro Aso, nylig bemerket at «Verdens helseorganisasjon» egentlig burde hete «Kinas helseorganisasjon».

Til tross for WHOs gjentatte blinde aksept av Kinas versjon av hendelsene, tillot ikke kinesiske myndigheter et uavhengig WHO-forskerteam å besøke landet før i midten av februar. Tre av teamets 12 medlemmer fikk lov til å besøke Wuhan, men ingen fikk tilgang til Wuhan Institute of Virology – det høyteknologiske laboratoriet som forsker på naturlige coronavirus høstet fra flaggermus, og som er ryktet til å være det egentlige episenteret til utbruddet.

Inkompetent ledelse

Chellaney påpeker at Kina ikke alltid har fått spesiell behandling av WHO. Da den første pandemien i det 21. århundret – SARS – dukket opp i landet i 2002, kritiserte organisasjonen kinesiske myndigheter offentlig for å ha tildekket viktig informasjon om sykdommen, som til slutt viste seg å være svært kostbar.

annonse

Hvorfor har WHO nå endret melodien og begynt å danse etter Kinas pipe? Svaret er ikke penger. Kina er fortsatt en relativt liten bidragsyter til organisasjonens årlige budsjett på 6 milliarder dollar. Problemet ligger hos WHOs ledelse.

Tedros, som ble WHO-sjef i 2017 med Kinas støtte, ble beskyldt for å ha dekket til tre kolerautbrudd i Etiopia, da han jobbet som helseminister i det østafrikanske landet. Det var likevel få som kunne ha forestilt seg at mikrobiologen og malariaforskeren ville være medskyldig i Kinas dødelige coronavirus-bedrag som WHOs øverste sjef.

Nytt lederskap

Chellaney viser til at WHOs vaklende svar på ebolautbruddet i 2014 understrekte nødvendigheten for reformer allerede før Tedros tiltrådte som sjef for organisasjonen. Men i stedet for å overse og implementere de nødvendige endringene, har Tedros latt politikk trumfe hensyn til den globale folkehelsen.

I takt med at kostnadene ved feilstyring fortsetter å øke og bli mer synlig for verden, blir oppgjørets time alt annet enn uunngåelig. En online-begjæring som anmoder Tedros om å trekke seg har nå fått nesten en million underskrifter. Viktigere er det at president Donald Trumps administrasjon nå har suspendert amerikanske pengeoverføringer til WHO, som utgjør om lag ni prosent av det totale budsjettet til organisasjonen.

Les også: Forsker: Pandemien viser at nasjonalstaten må tilbake i sentrum av det internasjonale systemet

Chellaney konluderer med at verden trenger WHO, men hvis byrået skal stå i spissen for internasjonal helsepolitikk og reagere effektivt på sykdomsutbrudd i fremtiden, må den gjennom omfattende reformer for å utvide organisasjonens jurisdiksjon og autoritet. Dette vil ikke skje med mindre WHO gjenoppbygger sin troverdighet, og det skjer ikke før organisasjonen har fått nytt lederskap.