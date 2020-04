annonse

Verdens land har registrert 200.400 dødsfall blant mennesker med virussykdommen covid-19, viser oppdaterte tall fra Worldometer lørdag.

Over 2,8 millioner er registrert koronasmittet, hvorav rundt 1,2 millioner i Europa, over 900.000 i USA og nesten 450.000 i Asia. Nesten 820.000 personer er friskmeldt.

I Afrika, der det bor over 1,2 milliarder mennesker, er det hittil påvist under 30.000 smittetilfeller og i Sør-Amerika der det bor over 420 millioner mennesker har over 120.000 fått påvist smitte.

Hvor mange smittede og døde som ikke er registrert verden over, tør ingen anslå.

Over 26.000 koronarelaterte dødsfall i Italia

Italia har registrert 415 nye koronarelaterte dødsfall det siste døgnet, opplyser helsemyndighetene i landet.

195.351 personer har fått påvist koronasmitte i Italia, en økning på drøyt 2.300 det siste døgnet. 26.384 av de smittede er døde, viser helsedepartementets siste oversikt, gjengitt av Worldometer.

Det betyr at antallet nye dødsfall og smittetilfeller fortsetter å flate ut i Italia, som er inne i sin sjuende uke med tilnærmet portforbud i kampen mot pandemien.

Tilstanden for 2.100 sykehuspasienter omtales som alvorlig eller kritisk.

Over 63.000 av dem som har fått påvist smitte, er siden erklært virusfrie og friskmeldt.