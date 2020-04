annonse

Gull har fått mye oppmerksomhet siden koronavirus utbruddet. Men få vet at gull har steget 650% i verdi i norske kroner (NOK) de siste 20 årene, og 65% bare det siste året. I dag er prisen rekordhøye NOK 18 350 per unse.

Man møtes ofte med flåsete argumenter hva angår gull. «Man kan ikke spise gull» eller «gull gir ingen avkastning». Begge utsagnene er sanne men de setter oss også på sporet av hvorfor gull har vært penger i 5000 år og bevart sin kjøpekraft i hele perioden.

Gull er nemlig et sjeldent grunnstoff som hverken råtner eller ruster i kontakt med oksygen, i motsetning til de fleste grunnstoffer. Så gull kan ikke spises, men en unse gull (31,1 gram) hadde en verdi tilsvarende «350 brød verdig en konge» som uttrykt i Det gamle testamentet, og det gjelder fortsatt i dag.

Videre gir gull ingen løpende avkastning, og dette er på grunn av et av gullets fortrinn, nemlig at man ikke har motparts risiko hvis gull oppbevares korrekt. Gull er ingen annens forpliktelse, og så lenge «you hold it you own it».

Hvorfor eie gull?

Hvorfor eier man egentlig gull? Kun 0,5% av verdens formue er oppbevart i gull. De fleste ser på gull som en forsikring mot dagens fiatvalutaer, dvs «penger» som ikke har en realverdi å støtte seg på.

Den amerikanske sentralbanken (FED) kan skape et tusen milliarder dollar i løpet av sekunder ved hjelp av 13 tastetrykk. Og i disse krisetider trykkes det nye enheter fiatvaluta over hele verden. Man kaller det stimulus, men sannheten er at dette er ny gjeld som kommer på toppen av gammel gjeld. Og desto flere nye enheter fiatvaluta som trykkes, desto lavere kjøpekraft per enhet.

Det gulleiere beskytter seg mot er trykkekåte sentralbanker som risikerer å skape høy inflasjon. Man vil ha en forsikring i form av realverdier i tilfelle fiatvalutaer «utsettes for en ulykke». For eksempel kollapser og returnerer til sin underliggende verdi som er null.

Det er stadig flere personer som forstår at dagens pengepolitikk kombinert med velstand bygget på gjeld representerer en fare, og da søker man mot gull i håp om at en unse skal kjøpe 350 brød verdig en konge også om noen år.