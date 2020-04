annonse

Etter Tangensaken ser vi, som en aktør i debattfeltet så godt uttrykte det, en politisk strebende og klart fordelssøkende elite som unner- og tjener seg selv.

Mange av disse har Agenda 2030 på brystet. Eller, som en annen debattant antydet det, Erna Solberg vår statsminister tenker tilsynelatende bare globalisering og det gjennomkorrupte FN-systemet. Blir vi ikke nå stadig lurt trill rundt, i et mer enn halvt tapt demokrati?

Om saken skrev jeg på Resett 20. april under overskriften «Hvem skal la øksen falle?» som mer enn antydet at dette burdel Erna Solberg straks ordne opp i. For hun burde bekymre seg, ikke bare over norsk samfunns tillit generelt, men også om folkets tillit til henne selv om å være på folkets rette side som statsminister. Agenda 2030 er en FN-forestilling av pretensjon, og handler mest om globalisme og ønsket om FNs egen langsiktige overlevelse. Som nå synes bra smadret etter Kina-viruset og dets uhyggelige konsekvenser.

Så hvorfor er samfunnstilliten til de grader blitt borte? Fordi spillet fra toppen av politikerklassen er uten integritet og på lag med de uærlige riksmediene. Ingen av disse respekterer folket, de arbeider kun for seg selv. Det demonstrerte forøvrig to folkeavstemninger klart for oss, at vi statister er blitt i deres spill for makt og privilegier. De overstyrer oss, velgerne, som de skulle være tro tjenere for, i et reelt demokrati. For summen av folkets bestemmelse er demokratiets selveste grunnpilar.

Min påstand som også går på spørsmålet om gjensidig tillit, er at ny folkeavstemning om EØS kun nektes oss grunnet elitens frykt for å ville måtte utskiftes med en ny regjering bestående, hovedsakelig, av nasjonalister som vil forandring og det å sette Norge først. Eller tror noen at det er ut fra veldedighet og godhet overfor Kari og Ola, at en nåværende dekadent politikermasse nekter oss folkeavstemning?

At regjeringen stilltiende støtter det totalitære kommunistiske kinesiske regimet i en konflikt av sivilisatoriske proporsjoner er mer en skremmende, det er fatalt. At det er med på å forklare denne svinnende samfunnstilliten er slettes ikke å overdrive. Med de stats subsidierte løgnmediene på lag. Hvilket demo-diktatur. Vi kunne like godt vært underlagt Vladimir Putin og Pravda, med den store forskjell at der forstår iallfall folket seg forsøkt lurt. Knapt i dagens Norge.