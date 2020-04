annonse

Alle referanser til kinesisk propaganda ble fjernet i en nylig publisert EU-rapport.

EU skrev om og myknet opp en rapport med detaljert informasjon om desinformasjonskampanjen det kinesiske kommunistpartiet drev i forbindelse med coronaviruset. Dette etter press fra Beijing.

I utgangspunktet pekte rapporten fra European External Action Service (EEAS) på en rekke uttrykk for kinesisk propaganda, som for eksempel at kommunistregimet klandret USA for spredningen av viruset, anklager mot Frankrike for langsom respons på smitte, samt påstander om at franske tjenestemenn skal ha brukt rasistiske ukvemsord om direktøren i Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom. Sistnevnte påstander benektes av Frankrike.

«Kina har fortsatt med å drive en global desinformasjonskampanje for å avlede skyld for utbruddet av pandemien og forbedre sitt internasjonale image», het det i den opprinnelige rapporten, ifølge New York Times.

Press

Før rapporten ble publisert, begynte imidlertid tjenestepersoner fra kinesiske myndigheter å presse EU, som til slutt bøyde seg, og fjernet enhver referanse til Kinas propagandakampanje, i tillegg til å tone ned den diplomatiske disputten mellom Kina og Frankrike.

– Kineserne truer allerede med reaksjoner dersom rapporten kommer ut, skrev EU-diplomat Lutz Güllner i en lekket e-post.

Et «forferdelig» eksempel

I en annen e-post skrev Esther Osorio, som er rådgiver for EUs utenrikskommisær Josep Borell, at man i utarbeidelsen av rapporten burde fokusere mindre på kinesisk desinformasjon, grunnet press fra myndighetene i Beijing.

Fra offisielt hold hevdes det av en EU-talsperson at rapporten ikke ble modifisert etter press, men analytikere som har jobbet med rapporten sier noe helt annet.

En av dem har skrevet at diplomater i EU har bedrevet selvsensur for å blidgjøre det kinesiske kommunistpartiet, og at dette statuerer et «forferdelig» eksempel og oppmuntrer til lignende underkastelse i fremtiden.

En test

Jakub Janda, direktør ved European Values Centre for Security Policy, mener at det kinesiske presset ble brukt av Beijing-regimet som en test av hvor stor innflytelse Kina har over unionen.

EU forsøker per dags dato å sikre seg bedre handelsforbindelser for europeiske selskaper i Kina. Handelen mellom EU og Kina er estimert til totalt 1,6 milliarder amerikanske dollar per dag.

Kinas toppdiplomat har sagt følgende om EUs coronarapport til Financial Times:

– Vi vil gjøre bedre ved å glemme politikk nå. Vi er i en kamp, en kamp mellom sapiens og viruset.