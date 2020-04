annonse

Kan hunder oppdage covid-19? Det tror en britisk organisasjon som i mars begynte å trene hunder i å oppdage sykdom forårsaket av koronaviruset.

Organisasjonen Medical Detection Dogs ble etablert i 2008 for å utnytte hunders skarpe luktesans til å oppdage sykdom. Tidligere har de gitt hunder opplæring i å oppdage kreft, Parkinsons sykdom og bakterielle infeksjoner.

Prosjektet bygger på en antakelse om at enhver sykdom gir en særskilt lukt som hunder er spesielt godt egnet til å oppdage.

I et treningsrom i Milton Keynes sentralt i England gjennomgår flere hunder i disse dager hardtrening for at de skal kunne lukte seg fram til prøver som inneholder koronaviruset. Hver gang de lykkes, får de en liten belønning.

– Raskt og effektivt

– Vi tror at hunder kan oppdage covid-19, og at de vil være i stand til å sile hundrevis av mennesker svært raskt slik at vi vil kunne vite hvem som må testes og bli isolert, sier organisasjonens leder og grunnlegger Claire Guest.

– Vi har bevis for at hunder kan oppdage bakterier og andre sykdommer, så vi tror at dette prosjektet vil kunne spille en stor rolle for å kunne kontrollere spredningen av covid-19, legger hun til.

Guest samarbeider med London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) og Durham University nordøst i England. Nylig lyktes det samme teamet med å vise at hunder kan trenes opp slik at de oppdager malaria.

Nøyaktig snusing

James Logan, som leder avdelingen for smittekontroll ved LSHTM, sier at prosjektet viser at hunder kan kjenne lukter fra mennesker med svært stor nøyaktighet. Han legger til at det også er store sjanser for at de vil kunne oppdage covid-19 på en lignende måte og kanskje «revolusjonere» vår respons på sykdommen.

Teamet planlegger en seks uker lang opplæring av hundene i håp om at de skal kunne bidra til at det stilles raske diagnoser på en måte som ikke griper for mye inn i menneskers liv.

Hvis prosjektet lykkes, vil hundene for eksempel kunne utplasseres på flyplasser for å oppdage mennesker som er smittet av koronaviruset, mener Steve Lindsay fra Durham University.

Hunder kan også oppdage små endringer i hudtemperatur og dermed være nyttige for å avgjøre om en person har feber.