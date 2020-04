annonse

Kina har fått sterk kritikk for deres håndtering av coronaviruset. Et lokalt utbrudd endte opp som en global pandemi. De har også blitt anklaget for å spre desinformasjon og at de oppgir feil dødstall.

Etter kritikk oppjusterte de dødstallene med 50 prosent, og forklarer at årsaken var feilregistrering. Men et studie i Hongkong vurderer at dødstallene i Kina kan være fire ganger høyere enn de offisielle, skriver The Guardian.

Kina sanksjonerte mot legene som varslet om viruset. Legen som oppdaget viruset først, Ai Fen er forsvunnet og ingen vet hvor hun er.

Kina feilet å stoppe et smittsomt virus. Det spredde seg i rekordfart og endte opp med å bli en global pandemi. Hele verden stengt,og man vet ikke når en kan komme tilbake til normalen. Folk blir syke og mange dør. Økonomien går på tomgang, arbeidsledigheten stiger og konkurser øker.

Kina hevder at en uavhengig granskning er politisk motivert og det vil bare føre til at Kina mister fokus på å bekjempe pandemien, sier diplomaten Chen Wen til BBC og hun forteller hvorfor.

– Det er går mange rykter om virusets opprinnelse, men slik feilinformasjon er farlig. Hun kaller det et politisk virus og at det er like farlig som coronaviruset, om ikke enda mer farlig.

Kritikken mot Kina øker

En EU-rapport anklager Kina for å spre desinformasjon om viruskrisen. USAs president Donald Trump har ved flere anledninger kommet med harde utfall mot Kina og landets håndtering av virusutbruddet, skriver BBC. Den amerikanske delstaten Missouri har tatt ut søksmål, de anklager Kina lyve til verden og for å gjort minimalt for å stoppe spredningen av viruset. Delstaten vil ha oppreisning for de som har blitt smittet, og de vil også ha kompensasjon for økonomisk tap. Kina avviser søksmålet, de sier at landet er en suveren stat og kan ikke bli trukket inn for en amerikansk rett, skriver Forbes.

