annonse

annonse

Siden koronakrisen kom til Norge har til sammen 101 beboere ved 31 sykehjem i 13 kommuner dødd.

Det viser en kartlegging gjennomført av NRK , som har vært i kontakt med over 200 av de rundt 260 kommunene hvor det er registrert koronasmitte i Norge.

Flest sykehjem i Oslo, ti stykker, har påvist smitte. Totalt har 29 smittede sykehjemsbeboere dødd i kommunen per søndag 26. april.

annonse

Deretter følger Bergen med fire sykehjem, mens både Drammen, Kristiansand og Bærum har smitte på tre sykehjem.

I kommunene med påvist smitte nord for Trondheim har ingen sykehjem opplyst at de har koronasmitte blant sine beboere.

Overlege Ernst Kristian Rødland på seksjon for infeksjonskontroll og beredskap i Folkehelseinstituttet (FHI) sier at det er beklagelig med smitte på såpass mange sykehjem. Han sier at det er store forskjeller, og at enkelte sykehjem har mye smitte.

– Det er ikke tilfredsstillende, sier Rødland.

annonse

FHI jobber med å lage en oversikt over sykehjemmene. Rødland kan derfor foreløpig ikke svare på om det er kontroll på koronaepidemien på sykehjemmene i likhet med resten av samfunnet.

– Det kan jeg ikke svare deg på før vi har bedre systemer. Jeg håper vi har det om en uke eller to, sier han til NRK.

Totalt er 201 personer som har vært smittet med koronavirus, døde i Norge.