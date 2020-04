annonse

annonse

Aftenposten har gitt mikrofonen til Thorbjørn Jagland og Kjell Magne Bondevik, som i et nytt innlegg i avisen legger press på norske myndigheter til å hente flyktninger fra Moria-leiren i Hellas.

Den tidligere Ap-lederen Thorbjørn Jagland har ikke vært synlig i politikken de siste ti årene. De siste månedene har han imidlertid gjort comeback.

I januar krevde Jagland at Norge hentet tilbake kvinnene som kjempet for den barbariske terrororganisasjonen IS. Jagland mente det var viktig å hente de tilbake siden Norge kunne «rehabilitere» kvinnene i fengsel.

annonse

Statsminister Erna Solberg gjorde som Jagland ønsket og hentet tilbake en IS-kvinne på vegne av Regjeringen. Solberg begrunnet tilbakehentingen at kvinnen hadde en sønn som var «alvorlig syk».

Når IS-kvinnen landet på Gardermoen kom det flere rapporter at sønnen ikke var syk. En av de som mente det var viktig å få en avklaring på sønnens helsesituasjon var NRK-journalist Fredrik Solvang.

– Er han alvorlig syk, eller ikke?, spurte han på twitter.

Flyktninger i en pandemi

annonse

Nå er det gått fire måneder etter at Norge hentet IS-kvinnen tilbake til Norge, og ingen vet tilstanden til den angivelige syke gutten. Statsminister Erna Solberg har heller blitt konfrontert med saken de siste månedene.

Thorbjørn Jagland fikk viljen sin når norske myndigheter hentet tilbake IS-kvinnen. Nå har han skiftet fokus og mener Norge må hente flyktninger i Hellas. Norge er for tiden inne i en krisesituasjon hvor flere titalls tusen nordmenn har mistet jobben på grunn av koronaviruset.

Jagland mener det er riktig å prioritere flyktninger i denne perioden.

– Det er hjerteskjærende scener i flyktningleirene på Moria og andre greske øyer. Det haster med å hente sårbare barn og unge ut av leirene. Vi kan ikke nullstille våre forpliktelser med at flyktninger har det like ille eller verre andre steder, skriver Jagland, med støtte fra tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, i et innlegg i Aftenposten lørdag.

«Hjem» til Norge

annonse

Også de to tidligere utenriksministrene Bjørn Tore Godal (Ap) og Knut Vollebæk (KrF) står som forfatter av innlegget.

Aftenposten publiserte deretter en sak om oppropet i samme avis. Der skrev de følgende i tittelen:

«Thorbjørn Jagland med i nytt opprop: Ber Norge hente hjem Moria-flyktninger».

Hvorfor de skrev at Norge er «hjemmet» til flyktningene er uvisst. De forandret senere tittelen, men flere på sosiale medier delte den opprinnelige tittelen der det stod «hente hjem» i overskriften.

Aftenposten har i skrivende stund valgt å ikke legge ut saken på facebook for kommentering. Men under oppropet om å hente flyktninger til Norge hagler kritikken.

– Nå er jeg drittlei disse avdanka politikerne som ønsker å fremstå som store humanister. Fint å ha et varmt hjerte, men avgjørende å ha et kaldt hode også. Dette siste er mangelvare hos disse. Nå må de gi seg, raser en person.

– Disse 4 moraliserende godhetsposørene, som tror de hever seg over den gemene hop ved å presse på forslag som splitter og skaper avmakt i befolkningen, er på nøyaktig motsatt side enn de selv tilsynelatende tror. Å sitte i sine elfenbenstårn og belære andre om menneskelige lidelser for å påføre dem dårlig samvittighet, og seg seg dermed opphøyd status, er ytterst amoralsk, skriver en annen.