Larvik får om noen få dager nytt asylmottak. Dette kom svært brått på hos ordføreren og andre sentrale politikere.

Mange i Larvik ble torsdag overrasket over nyheten om at det opprettes et asylmottak i kommunen om få dager. Blant de overraskede er ordføreren, som beklager at han overså en e-post om saken. Det desentraliserte, midlertidige mottaket, som åpnes av Stiftelsen Sana 1. mai, skal ha plass til hele 200 personer. Dette melder Østlands-Posten.

Informasjonsflyt

Ordfører Erik Bringedal (H) opplyser overfor ØP at han først ble klar over åpningen av asylmottaket torsdag morgen, da han ble informert av rådmann og assisterende rådmann i kommunen. Varaordfører Rune Høiseth (Ap) visste heller ikke om saken klokken 14.30 samme dag. Rådmannen sendte klokken 15 ut en svært kortfattet mail om saken til de politiske gruppelederne i kommunestyret. Da ØP kontaktet Per Manvik (Frp) om saken klokken 15:30, hadde han ikke lest denne e-posten.

– Dette har jeg ikke hørt et kvekk om. Dette er svært betenkelig, jeg er overhodet ikke begeistret for å få asylmottak på dette tidspunktet, midt i coronaepidemien. Jeg er aldri for å bli påtvunget noe. Jeg synes Larviks befolkning og politikerne skulle få si sitt før det plutselig kommer 200 asylsøkere. Dette er for mye overstyring, men sånn er det vel antakeligvis, sier Manvik til ØP.

– Etter min mening er det dramatisk. Dette vil pålegge Larvik kommune enorme kostnader innen helse og jobb, sier Frp-politikeren videre.

Overså mail

Ordfører Bringedal skal ha fått tilsendt en tidligere e-post fra Stiftelsen Sana om saken, men hadde oversett denne, og visste dermed ingenting om dette, før han ble informert av rådmannen torsdag.

– Det er ikke bra, selvfølgelig, sier Bringedal til ØP.

Rådmannen sier seg derimot fornøyd med informasjonsflyten i saken.