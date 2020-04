annonse

En verdensledende russisk mikrobiologekspert påstår at det nye coronaviruset er et resultat av vanvittige forskningseksperimenter på Wuhan Institute of Virology.

Den russiske avisen Moskovsky Komsomolets, sitert i britiske Daily Mail, har intervjuet professor Petr Chumakov, sjefsforsker ved Engelhardt Institute of Molecular Biology i Moskva, om coronaviruset.

Chumakov hevder at det nye coronaviruset kan være delvis menneskeskapt, ikke «med ondsinnede intensjoner» for å bevisst fremstille et dødelig biovåpen, men for å studere patogeniteten (sykdomsegenskapene) til viruset generelt­.

– I Kina har forskere ved Wuhan Institute of Virology vært aktivt involvert i utviklingen av forskjellige coronavirusvarianter i over ti år, sa professor Chumakov.

– De har ikke gjort dette for å bevisst skape dødelige varianter, men for å studere deres patogenitet, la han til.

Sinnsyk forskning

Chumakov mener videre at forskerne på laboratoriet har gjort «helt vanvittige ting.»

– De har for eksempel manipulert genomet, som ga viruset muligheten til å infisere humane celler, sa han.

– Det er flere manipulasjoner, det vil si substitusjoner av genomets naturlige sekvens, som har gitt det spesielle egenskaper, la han til.

Menneskeskapt?

Chumakov argumenterer med at en historie om at det nye coronaviruset muligens kan være menneskeskapt sakte men sikkert begynner å ta form.

– Det som er interessant er at kineserne og amerikanerne som har jobbet med dette, har publisert all forskningen sin i åpne vitenskapelige journaler. Nå har alt dette blitt analysert, forklarte han.

Etterforskning

Chumakov tror at en etterforskning rundt opphavet til det nye coronaviruset vil bli iverksatt, men også at det fortsatt råder mye usikkerhet rundt situasjonen.

– Det er for tidlig å skylde på noen, men som et resultat av denne etterforskingen vil nye regler utvikles, som vil regulere fremtidig arbeid med genomene til slike farlige virus, konkluderte han.