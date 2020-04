annonse

OL-kvalifiseringene i håndball er flyttet og spilles i mars neste år. Det har IHF bestemt. For Sander Sagosen og Nora Mørk er dermed programmet klart.

Håndballen måtte gjøre om helt på sitt konkurranseprogram på grunn av viruspandemien.

Det gjenstår å sile ut seks lag til både herre- og dameklassen i OL. Det internasjonale håndballforbundet (IHF) bestemte lørdag når det skal skje ved seks turneringer og 24 deltakere.

Norge møter vertsnasjon Montenegro, Romania og trolig Thailand blant jentene. Det er noe usikkert om thailenderne erstattes av et annet lag fra Asia. Kvalkampene spilles i Podgorica 19. til 21. mars. De to beste fra gruppen er OL-klare.

Mørk er trolig tilbake til det. Hun har vært kneskadd siden august i fjor.

– En drøm

Guttas kval-turneringer er berammet til 12. til 14. mars. Norge skal spille i Trondheim og møter Brasil, Sør-Korea og Chile. Også her går de to beste videre.

– Det blir jo samme som det skulle vært i år. Alltid en drøm å ha landslagsdrakta på seg i Trondheim spektrum for meg. Jeg gleder meg enormt, men det blir en hektisk sesong, sier Sagosen til NTB.

Vunnet to ganger

Norge har vunnet OL to ganger for kvinner (2008 og 2012). Man må helt tilbake til 1972 for å finne et norsk herrelag som deltaker i OL-håndballen.

Før OL skal EM for kvinner spilles i desember (arrangeres i Danmark og Norge) og VM for menn (i Egypt) i januar.

OL arrangeres i perioden 23. juli–8. august neste år.