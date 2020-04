annonse

annonse

Det er ikke slik at alt håp er ute for norsk oljevelstand, ifølge en av landets oljeservicetopper.

Ståle Kyllingstad, som har bygget opp oljeservicekonsernet IKM på Sola utenfor Stavanger, sier til Nettavisen Økonomi at den økonomiske nedturen i oljebransjen er tøffere i andre land.

– I utlandet er det mer brutalt. Jeg snakket med en leverandør som hadde seks prosjekter og som mistet fem av dem over natten. Plutselig var 80 prosent av arbeidet forsvunnet. Det skjer her også, men det går saktere, sier Kyllingstad.

annonse

Les også: Det var hverken olje, velferdsstat eller sosialisme som gjorde Norge rikt

Aktivitet

Før coronakrisen og den siste tidens oljeprisfall var det stor aktivitet i oljebransjen. Dette gjaldt ikke minst utbygginger knyttet til Johan Sverdrup fase to, Martin Linge og Johan Castberg, samt modifikasjoner på Njord-feltet. Dette sørger for at mange i oljeservicebransjen holder seg i arbeid – for nå. Flere aktører i næringen har bedt om krisetiltak. Enkelte peker på skatteendringer, mens andre vil ha tiltak rettet mot spesifikke prosjekter.

Rekyl

annonse

Ståle Kyllingstad mener at politikerne så snart som mulig bør komme til en beslutning om å forbedre likviditeten i oljenæringen. IKM-sjefen er klar på at oljeprisen har blitt stadig lavere, men tror det hele vil kulminere i en kraftig rekyl.

– Oljeprisen kan komme som en stor rekyl. Spørsmålet er ikke om, men når. Alle rekorder blir slått en gang, og det spørs om ikke dette kan bli den største rekylen så langt – i alle fall i prosent. Selv håper jeg på en langsom tilbakekomst. Vi lever godt med en oljepris på 40 dollar fatet i Norge, sier Kyllingstad.