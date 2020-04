annonse

Svenske Trafikverket vil redusere dødsulykker og redde miljøet ved å vrake alle biler som er 20 år eller eldre.

I mars foreslo Bilimportørenes landsforening (BIL) en vrakpant på 15.000 kroner for gamle biler.

«Utskiftning av de eldste bilene på veien er et av de viktigste tiltakene for å få ned utslippene fra veitrafikken», argumenterte BIL.

I Sverige vil man gå enda lenger og vil skrote alle som er eldre enn 20 år. Dette vil spare liv, siden gamle biler er mindre sikre og mer utsatt for ulykker. Dessuten vil tiltaket redusere forurensende utslipp, skriver Sveriges Radio.

Kan redde 30 liv

Opptil 30 liv kan reddes, sier Matteo Rizzi, som er som er analytiker i Trafikverket, som tilsvarer Statens Vegvesen i Norge.

– Om vi blir kvitt alle biler som er 1999-modeller og eldre, og erstatter de med nyere biler fra 2010 og senere, vil det redde 30 liv på veiene hvert år.

Rizzi får støtte fra måldirektør for trafikksikkerhet i Trafikverket, Maria Krafft:

– I de dødsulykkene som skjer på veiene våre, har en stor andel av bilene veldig lav sikkerhetsstandard sammenliknet med moderne biler. De har for eksempel ikke beltevarslere eller antisladd-system. Bare disse to innretningene redder veldig mange liv hvert år.

Trafikverket mener dessuten at et slikt tiltak vil føre til reduserte utslipp av CO2.

Bilorganisasjon positiv

Ifølge Dagbladet Din Side får forslaget støtte fra bilorganisasjonen M Sverige, søsterorganisasjonen til Norges Automobil-Forbund (NAF).

– Det er to grunner til at vi synes det er svært bra dersom vi kan skrote biler av årsmodell 2000 og eldre: Dels er nye biler mye sikrere, med antisladdsystem og bedre kollisjonssikkerhet. Nyere biler har også teknologi som vil bidra til at utslippene minker, sier Caroline Drabe, som er sjef for M Sverige.

Trafikverket ser for seg en vrakpant som graderes etter hvor forurensende bilen er. Det handler ikke nødvendigvis om å erstatte den gamle bilen med en helt ny bil, bare med en som forurenser mindre.

Den optimale miljømessige livslengden for en bil er 11 år, ifølge en studie fra Chalmers. Etter dette er det bedre for miljøet å gjenvinne bilen enn å la den kjøre videre på veien.