Journalist i Dagsavisen Jo Moen Bredeveien skriver at han har ikke spist kjøtt på over 25 år. Han var vitne til slakt av en gris og etter det la om kostholdet.

– Likevel er livet mitt i fare fordi vi mennesker avler, slakter og spiser dyr i et uhørt tempo. Mitt liv og ditt, og alle andres, skriver Bredeveien i Dagsavisen.

Helseminister Bent Høie har sagt at pandemier kommer igjen. Bredeveien skriver at vi vet også hvorfor den kommer. Men vi kommer ikke til å gjøre noe med det. Mange mennesker er altfor glad i å spise døde dyr. Det er ikke selve den menneskelige handlingen å sette tennene i et stykke kjøtt fra et dødt dyr som er problemet, mener han. Det er alt som skjer med dyret fra det fødes til skrotten havner på tallerkenen din som truer vår eksistens.

Han mener at vi alle har jo visst, alle sammen. Vi behandler ikke dyrene på en måte vi kan stå inne for, dypest sett. Bare måten vi snakker på, at vi kaller det å fø opp et levende vesen for «produksjon», avslører at vi er på ville veier.

– Jeg husker ikke lenger smaken av broilerkylling. Men jeg håper virkelig det er så godt at det er verdt risikoen, avslutter Bredeveien.

