Australia vil ikke la seg presse av Kina til å droppe støtten til en granskning av coronavirus-pandemien.

Strait Times melder at Australias utenriksminister, Marise Payne, advarer Kina mot «økonomiske trusler» etter at Australia har tatt til orde for en uavhengig etterforskning om opphavet til covid-19-pandemien, som startet i den kinesiske byen Wuhan.

Australia oppfordret i forrige uke alle medlemmer av Verdens helseorganisasjon (WHO) til å støtte en en slik granskning av coronavirusets opprinnelse og spredning, og forsøker fortsatt å overbevise verdensledere om å stille seg bak initiativet.

Økonomiske trusler

Den kinesiske ambassadøren til Australia, Cheng Jingye, er klinkende klar på at Kina er sterkt imot en slik etterforskning. Han sa i et intervju med The Australian Financial Review mandag at det kinesiske folket vil vurdere å boikotte australske produkter som følge av initiativet.

– Kanskje vanlige folk vil si «Hvorfor skal vi drikke australsk vin? Spise australsk storfekjøtt?», sa Cheng.

Kina er det største eksportmarkedet for australsk vin og storfekjøtt.

Cheng insinuerte også at det var mulig at kinesiske turister og studenter kan få «andre tanker» om å besøke og studere i Australia fremover.

– Foreldrene til elevene vil også vurdere om Australia er det beste landet å sende barna sine til, sa han.

Etter energi, er utdanning og turisme Australias største eksportindustri, med Kina som det største markedet.

Avviser trusler

Payne gjentok i en uttalelse mandag at Australia hadde tatt en «prinsipiell beslutning» om å støtte en slik uavhengig gjennomgang, på tross av kinesiske trusler om økonomiske straffesanksjoner.

Hun mener at en «ærlig granskning» av opphavet til pandemien ville kunne styrke WHO, i en tid hvor den internasjonale tilliten til organisasjonen er på et historisk bunnivå.

– Vi avviser at økonomiske trusler er et passende svar på en oppfordring til en slik etterforskning, når det vi trenger er globalt samarbeid, sa Payne.