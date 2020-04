annonse

Frankrike er hardt rammet av coronaviruset og nedstengning. Men vandaliseringen av landets kirker fortsetter.

Resett har skrevet om angrepene mot franske kirkebygninger flere ganger, som 25. mars 2019:

«I skyggen av terrorangrepet i Christchurch, og overdøvet av bråket rundt de gule vestene, fortsetter angrepene mot franske kirker uten stans. Bare i løpet av en uke ble et dusin kirker skjendet og vandalisert over hele Frankrike. Det rapporterer Courrier International. En antikristen bølge har rammet den sekulære republikken.»

Fredag 24. april ble en landsbykirken Saint-Remy i Marly-Gomont vandalisert, skriver FranceInfo. Dette til tross for at området var under «lockdown». Borgermester Dominique Delache skrev på Facebook at han var «veldig sint»:

«Døren var brutt opp, påskelysene ødelagt, en mikrofon var revet av og kirken var sprayet av et brannslukningsapparat. Dette viser en mangel på respekt som sjokkerer meg dypt.»

Dette er andre gang kirken blir utsatt for hærverk.

Europa har opplevd en rekke angrep på kirker de siste årene, og Frankrike er hardest rammet. Myndighetenes statistikk viser at 3000 kirker, kristne skoler, gravplasser eller monumenter har blitt vandalisert, skjendet eller brent tre ganger daglig i 2019.