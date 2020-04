annonse

Datatilsynet har startet kontroll av appen Smittestopp fordi det er enighet om at måten folks bevegelser registreres, er et inngrep i den enkeltes personvern.

Datatilsynet skriver i en melding på sine nettsider at de i utgangspunktet er positive til å bruke tilgjengelig teknologi til å bekjempe pandemien vi nå står i, men at dette er under forutsetning av at de tekniske løsningene er innenfor de juridiske rammene, for å beskytte den enkeltes integritet og selvbestemmelse.

Datatilsynet vil nå se nærmere på løsningene som er valgt for innsamling og lagring av personopplysninger gjennom appen, og har derfor åpnet en kontrollsak. Tilsynet har sendt et brev til Folkehelseinstituttet om dette.

– Selv om det er en unormal situasjon, er det desto viktigere å kontrollere at alle holder seg innenfor de hastelovene som vedtas. Alle tiltak myndighetene iverksetter må ha befolkningens tillit, og dersom Datatilsynet finner feil ved appen, vil det bidra til å bedre personvernet i appen, noe som igjen vil skape ytterligere tillit, sier Bjørn Erik Thon.

Over 1,4 millioner mennesker hadde mandag lastet ned appen.