Flere steder i Libanon har det brutt ut nye protester mens koronautbruddet og nedstengningen gjør den økonomiske krisen i landet stadig verre.

Libanesiske soldater fjernet mandag flere titall demonstranter med makt på en hovedvei nord for Beirut, men kort tid etter var den igjen sperret med brennende bildekk.

Flere steder har demonstrasjoner ført til at ambulanser på vei for å teste innbyggere for koronaviruset, har måttet snu.

Verdien på Libanons valuta har rast den siste tiden, samtidig som matprisene har steget kraftig. I dag er vekselkursen på svartebørsen 4.000 libanesiske pund mot én dollar, mens den offisielle vekslingskursen er på 1.507 pund per dollar.

Den økonomiske krisen er den verste som har rammet landet siden slutten av borgerkrigen, som pågikk fra 1975 til 1990.

– Lønnen min gir meg to kartonger med melk, står det på plakaten til en kvinne som deltar i protestene.

Den libanesiske hæren fastholder at den respekterer folks rett til å demonstrere så lenge de ikke sperrer veier og går til angrep på andres eiendom. I helgen ble flere banker nord og sør i Libanon angrepet, noen med brannbomber. Sinnet er stort over at bankene har innført restriksjoner på hvor mye penger folk får lov til å ta ut fra sine kontoer.

Så langt har landet registrert 710 smittetilfeller og 24 dødsfall som følge av koronaviruset. Antall nye smittetilfeller har falt de to siste ukene, noe som har ført til at portforbudet om natten er kuttet med én time. Enkelte virksomheter fikk mandag lov til å åpne igjen.