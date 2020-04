annonse

Vi blir fordummet. På skolen lærer barna ingenting. Facebook er full av kosevideoer. Vi blir advart mot «manspreading». Maskulinitet angripes. Selvstendige tanker angripes. Voksenhet angripes. Visdom angripes. Kun én ting belønnes: lydighet.

Vi er på vei inn i et slags Nord-Koreansk lykkeland hvor ingen ting annet enn positive tanker tillates. Så kan man spørre: hva er galt med det da?

Det som er fint med en positiv gjeng er at hvis denne positive gjengen er på vei mot noe positivt så er det positivt at alle negative og kritiske elementer fjernes. Fordi da går det hele så mye mer smertefritt.

Men det som er skummelt er om dette ikke er positivt, om vi er på vei til en mareritttilstand, så er dette full krise.

Hva hvis jeg fortalte deg at om noen år er vi et U-land? At vår regjering jobber for fremmede makter? At målet er å gi bort/selge Norge til høystbydende? Og å kræsje vår kultur og vår nasjon?

Du hadde ikke trodd det, hva?

Men hadde jeg fortalt om Hitlers, Stalins eller Maos planer før de ble iverksatt så hadde ingen trodd på det heller.

Vi fordummes. Og det er i den store fordummelsen vi kommer til å fortapes.

Konkurranse forbys. Alle skal med, sies det. Men når vi ikke lenger har konkurranse, ikke en gang på det mentale område, så blir resultatet stokk dumhet.

Men hva om noen ønsker dumhet? Hvordan ble Afrika kolonisert for 200 år siden? Ved at de lå mentalt etter Europa. De hadde spyd. Europeerne hadde geværer. Det var rått parti.

I Norge har ungdommene angst. Eller så drømmer de om å gå rett på uføretrygd. Fordi da kan de game resten av livet.

I Kina blir 1/3 av barna ingeniører. Ser du tegningen?

Vi dulles og dalles med. Vi fores med idioti. På TV. På Facebook. På skolen. Alle skal med. Konkurranse anses som ondt. Kritiske spørsmål blir merket som hat. Og den eneste løsningen for ikke å tråkke noen på tærne er å være dum. Og lydig.

Se på programmene på TV. Se på «Huskestue». Hvor dumhet og infantilitet hylles. Og helst når den utføres av macho menn.

Norge og Europa er i ferd med å bli utslettet. Av dumhet. Det neste stadium er at vi blir koloni. Dette er siste ord før vi blir kolonisert. Ha en hyggelig TV-kveld.