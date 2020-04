annonse

SpaceX sendte den 22. april opp ytterligere 60 av sine Starlink Internett-satellitter i bane rundt jorden.

Dette er den syvende gangen slike satellitter sendes ut i rommet (derav navnet på ekspedisjonen: «Starlink 7»), hvor hver oppskyting har bragt med seg 60 slike satellitter.

Disse små satellittene (hver veier ca. 260 kg og er på størrelse med et skrivebord) som skal gå i lav jordbane (550 km), er planlagt i et antall på mangfoldige tusen – foreløpig er 12000 godkjent av myndighetene – og skal via enkelt og rimelig personlig brukerutstyr etter hvert gi brukere over hele jorden Internett-tilgang, også i områder med dårlig eller ingen Internett-tilgang. Rakettypen brukt til oppskytningen, SpaceX «Falcon 9», har med dette blitt skutt opp totalt 84 ganger, mer enn noen annen operativ amerikansk rakett.

Video: Oppskytning av SpaceX Falcon 9 med 60 Starlink-satellitter

Sotet «Falcon 9»-rakettrinn gjenbrukt 3 ganger

Falcon 9-raketten, med et til dels nedsotet førstetrinn (har i og med denne oppskytningen blitt brukt fire ganger i alt), ble skutt opp fra NASAs Kennedy Space Center 22. april (21.30 norsk tid). Oppskytningen markerte den 84. Falcon 9-flyvningen, noe som gjør SpaceXs rakett-«arbeidshest» til den mest flydde amerikanske raketten noensinne. Etter at det første rakett-trinnet hadde gjort jobben med å sende rakettens trinn to og nyttelasten til rommet, returnerte og landet det etter knapt ni minutter på SpaceXs «droneskip» utenfor kysten av Florida. Dette markerte SpaceXs 51. vellykkede gjenhenting av rakett-trinn. Den vellykkede landingen bekrefter nok en gang at gjenbrukspotensialet for SpaceX Falcon 9-raketter fungerer etter intensjonen, noe som sterkt reduserer kostnadene for hver oppskytning.

Det samme rakett-trinnet har fra før sendt avgårde «Crew Dragon»-fartøyet på sin første reise til den internasjonale romstasjonen ISS (i 2019), en ubemannet ferd som gikk under betegnelsen «Demo-1». Dette rakett-trinnnet ble deretter brukt for å skyte opp tre kanadiske jordobserverende satellitter («RADARSAT Constellation Mission» – for «Canadian Space Agency», 60 SpaceX Starlink-satelitter i januar i år og nå i april ytterligere 60 Starlink-satellitter. Dette bringer antallet slike satellitter i bane rundt jorden til 422.

Etter at romfartøyet med satellittene kom inn i den initielle jordbanen, og plattformen som de er montert på under oppskytning ble frigitt fra oppskytningsfartøyet, sjekket SpaceX-ingeniører dataregistreringer for å konstatere at alle de 60 Starlink-satellittene fungerte som de skulle. Prosedyren for disse oppskytningene er at når alle kontroller er ferdig, frigjøres satellittene fra transportplattformen og bruker deretter innebygde krypton-ionemotorer for å flytte seg til sine tiltenkte baner og operasjonshøyden på 550 km.

Tusenvis av Starlink-satellitter planlagt, kan bli opp til 42000 totalt

Elon Musk, øverste sjef for SpaceX, har tidligere sagt at minst 400 Starlink-satellitter er nødvendig før SpaceX kan sette i drift en tjeneste med «minimal» internettdekning, minst 800 satellitter for å gi «moderat» dekning og minst 1000 satellitter for å begynne å bli økonomisk lønnsom. Internett-tjenesten er planlagt å starte operativ drift med det «minimal dekningsgrad» i løpet av 2020. SpaceX har fra før fått tillatelse av «Federal Communications Commission» (FCC) til å sende opp opptil 12000 slike satellitter, men tanken er med tiden å utplassere opptil ytterligere 30000 slike satelitter, altså opp til 42000 totalt. I fjor høst søkte SpaceX (gjennom FCC) «International Telecommunication Union» (ITU) om teknisk tilretteleggelse for og bruk av disse ytterligere 30000 Starlink-satellittene.

Brukerterminaler for Starlink satelittbasert Internett

Hvordan disse satellittene og utstyret for brukere teknisk og praktisk vil fungere når de er i drift vil bli tatt opp i en senere artikkel. Men det kan nevnes at brukerterminalene vil være på størrelse med «en pizzaboks» (i følge lisensen som SpaceX har med FCC en diameter på 0,48 m), være svært enkel å installere og tak i bruk, de ser ut som en «liten UFO på en pinne», er selvjusterende (med innebygde motorer) for å hele tiden peke optimalt mot Starlink-satellittene. SpaceX skal selv produsere disse brukerterminalene, og har lisens (jf. innlenket FCC-lisens over) for bruk av opp til 1 million terminaler. Hastigheten på oppkoblingen karakteriseres som «høyhastighets bredbånd» (mer i senere artikkel) med rask responstid («low latency» på ca. 20 ms), en responstid som kan oppnås pga. satellittenes lave jordbane.

Nye SpaceX-oppskytninger i mai, og resten av 2020

Neste planlagte SpaceX -oppskytninger er i mai/juni, bl.a. to oppskytninger (Starlink-8 og 9) som hver skal sende ytterligere 60 Starlink-satellitter i bane rundt jorden. Den 27. mai, skal SpaceX etter planen sende avgårde selskapets første astronaut-besetning til den internasjonale romstasjonen (ISS). Flere rom-ekspedisjoner er også planlagt utover året, opp til f.o.m. juni og ut året. Oppskyting av Starlink-satellitter er også planlagt både for september, oktober, november og desember. Så er det bare å håpe at alle oppskytningene og ekspedisjonene vil gå som planlagt, midt i ellers vanskelige tider med corona-pandemien, med stor påvirkning både økonomisk og på andre måter, med globalt omfang.