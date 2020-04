annonse

Sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen var på besøk hos NRK Lindmo 3. april 2020. Han har en virkelighetsbeskrivelse som et skoleflink umodent barn.

Hylland Eriksen må betraktes som en politisk aktivist, teoretiker, venstrelibralistisk grønn sosialantropolog som har fått misjonere sitt budskap på Universitetet i Oslo til studentkull etter studentkull. Han kan aldri hatt annen praktisk kontakt med hvor maten kommer fra, enn det han har fått gjennom å spire sesamfør på bomull i vindusposten og krydderurter i potter på balkongen sin i Oslo.

Professoren har nå kommet fram i rampelyse igjen etter, at han i tiårene på begge sider av år 2000 var mye framme i mediene som talsmann for fremmedkulturelt og etnisk mangfold.

Eriksen var poltisk aktiv allerede fra tenårene står det i den fyldig omtalen av ham på Wikipedia.

Hele besøket hos Lindmo får han styre selv. Han snakket om pandemien og snakket seg fram til pandemien som en unntakstilstand og ubalanse som åpner for et nytt samfunn. Det hele bygger opp til en politisk grønn «punch» i klartekst på slutten: Når støvet har lagt seg vil den nye virkeligheten åpenbare seg. Et samfunn med vekt på klima og miljø. Et grønt paradis. Han avslutter forførerisk ut til seerne med å si, at vi vil slappe av foran peisen med en konjakk og en tidel av lønna og si: Hvorfor fant vi ikke på dette tidligere?

Koseprogrammet NRK Lindmo på «gudskjelov-kvelden» skal ikke brukes til politisk propaganda på noe vis, synes jeg. Men fra rundt millenniumskifte har NRK åpenbart og gradvis endret karakter. Statskanalen har i dag blitt svært så ensrettet i hele sin programprofil. Spesielt har jeg lagt merke til det på klima- og miljøsaker. Dessuten er følgende påfallende; politiske syn og saker kommer først i NRK og de andre store medier før de blir aktuelle for Storting og Regjering.

Derfor kan en lure på om våre folkevalgte myndigheter er fratatt sin myndighet av media.

Når media roper hopp til politikerne, så hopper de. Redaktører og journalister setter dagsorden og styrer våre folkevalgte. Kanskje pressepersonene også skulle være på valg hvert fjerde år? I alle fall de som finansieres med velgernes skattepenger.