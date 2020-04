annonse

annonse

Kina er i allerede ifølge en parameter verdens største økonomi. De kritiserer også for alvorlige menneskerettighetsbrudd. Likevel mottar landet bistand fra Norge.

Kina er nå i ferd med å gå forbi USA som verdens største økonomi. Om man ser til BNP justert for kjøpekraftspariteter (Purchasing Power Parity) er Kinas økonomi allerede godt og vel større enn den amerikanske. Om man ser til nominell BNP er USA fortsatt størst, med Kina på en god annenplass. BNP justert for kjøpekraftspariteter tar med innenriks kostnadsnivå og inflasjon i beregningen, og sier derfor mer om det totale velstandsnivået i ulike land enn nominell BNP.

Trass i Kinas kraftige velstandsøkning, har Norge i perioden 2013 til 2018 bidratt med 607 millioner kroner i bistand til den asiatiske giganten. Dette melder Nettavisen. Tallene for 2019 og 2020 er ennå ikke offentliggjort.

annonse

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) forsvarer dette med at Kina fortsatt regnes som et u-land. Selv om

– Kina er fortsatt et utviklingsland ifølge OECD og ligger under verdensgjennomsnittet for BNP per capita. Kina er nummer 85 på FNs menneskelige utviklingsindeks og står overfor store demografiske, miljømessige, sosiale og demokratiske utfordringer, som også bidrar til regionale og globale utviklingsproblemer, sier Ulstein til Nettavisen.

Les også: Bare 8 prosent av bistanden fra EU kommer frem til de fattige

Økte klimagassutslipp

annonse

Norsk bistand til Kina skal visstnok gå ut på å støtte opp om samarbeidet mellom norske og kinesiske institusjoner, hvor Kina «lærer av norsk forvaltning for en mer bærekraftig og inkluderende utvikling». En rekke av disse prosjektene skal dreie seg om landets store klimagassutslipp. Landet står for 30 prosent av verdens utslipp, og er i ferd med å gå forbi Norge i klimagassutslipp per innbygger. Likevel får landet øke sine utslipp frem til 2030, i henhold til Parisavtalen.

Den største mottageren av norske bistandspenger er det kinesiske handelsdepartementet, som har mottatt 153 millioner kroner fordelt på en rekke prosjekter.

Alvorlige menneskerettsbrudd

Det er tidligere kommet opplysninger om at Kina holder en million uigurer i konsentrasjonsleire i provinsen Xinjiang. Kinesiske myndigheter beskriver dem som frivillige opplæringssentre for å bekjempe ekstremisme og gi mennesker ny kompetanse. Uavhengige organisasjoner og kilder i området forteller imidlertid en annen historie, om omfattende overvåking, vilkårlige fengslinger og tvangsarbeid.

Det er også kommet opplysninger om at Kina høster organer fra fanger uten samtykke.

annonse

Den tvungne organhøstingspraksisen av kinesiske samvittighetsfanger har tidligere blitt fordømt både av Den amerikanske kongressen i juni 2016, og av Europaparlamentet i juli samme år.