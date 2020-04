annonse

Vaughan Bell, en velkjent britisk klinisk psykolog, har skrevet et innlegg om sosial distansering og «atferdsutmattelse» i MindHacks – en blogg dedikert til psykologi og nevrovitenskap.

Bell forklarer at «adferdsutmattelse» har blitt et hett tema i Storbritannia, fordi konseptet var en sentral del av den britiske regjeringens rettferdiggjøring for å utsette å innføre strengere folkehelsetiltak for å bekjempe spredningen av Covid-19.

Bell skrev innlegget som et svar på en kronikk av Nick Chater, professor i atferdsvitenskap, publisert i den britiske avisen The Guardian. Chater påstår at det er «ikke-vitenskapelig» å hevde at folk blir lei av forebyggende offentlige helsetiltak – som sosial distansering og håndvask – for å bekjempe pandemier. Konseptet «adferdsutmattelse» har ikke noe base i vitenskapen, konkluderer han.

Bell er uenig i kronikken og viser til at det finnes mange relevante vitenskapelige studier som undersøker konseptet «adferdsutmattelse», og som kommer til den motsatte konklusjonen. Bell sier det er skuffende at hovedstrømsmedia slipper til en forsker som mener det ikke finnes noe bevis for at «adferdsutmattelse» eksisterer – uten å ha forsøkt å oppsøke studier om temaet.

Flere studier

Den menneskelige reaksjonen over tid på pandemier har blitt undersøkt nøye i flere studier over en lengre periode.

De fleste studier av «adferdsendringer» under epidemier fokuserer på effekten av en endret oppfatning av risikoen for å bli smittet av sykdommen over tid. Det viser seg at den observerte adferdsendringen ikke er korrelert med den faktiske infeksjonsrisikoen. Nedenfor er en mye brukt modell som viser hvordan den menneskelige oppfattede risikoen for å bli smittet av en pandemi utvikler seg over tid.

Denne modellen tyder på at en økning i risikoen for å bli smittet av en pandemi har en tendens til å gjøre at mennesker innledningsvis overvurderer faren – spesielt for overraskende hendelser. Men når risikoen for å bli smittet objektivt øker over tid, begynner man å bli vant til å leve med den «nye normalen», og den subjektive oppfatningen av risikoen avtar.

Denne grafen forteller oss derimot ikke om folks oppførsel faktisk endres over tid, selv om oppfatningen av risikoen gjør det. Men mange andre studier har blitt gjort på tema, inkludert flere på svineinfluensapandemien i 2009.

For å gjøre lang historie kort, konkluderer mange – men ikke alle – av disse studiene at folk har en tendens til å redusere bruken av minst noen forebyggende tiltak (som håndvask og sosial distansering) etter hvert som tiden går, selv om trusselen fra pandemien blir mer alvorlig.

Råd

Etter å ha vist til flere studier som konkluderer med at menneskelig adferd forandres over tid til å bli mer uforsiktig (fordi man gradvis normaliserer den nye trusselvurderingen), kommer Bell til slutt med noen generelle råd til forskere og alle oss andre for å komme oss mest mulig helskinnet gjennom denne krisen.

Det første er at forskere må være veldig forsiktige når de uttaler seg offentlig. De fleste vitenskapelige felt er veldig kompliserte og sammensatte og kan være vanskelig å forstå, selv for andre forskere i nært beslektede felt. Forskere er autoritetspersoner som kan ha stor innflytelse på menneskelig adferd, så de må vite hva den faktiske forskningen sier om temaet, før de uttaler seg offentlig.

Det andre gjelder for alle oss andre. Vi er for øyeblikket midt i en pandemi, og vi er blitt bedt om å iverksette essensielle tiltak for å begrense spredningen av Covid-19. I tidligere pandemier har folk blitt slappere på å opprettholde livreddende atferdsendringer i takt med at den oppfattede risikoen har normaliseres (og undervurderes), selv om den faktiske faren har økt.

Dette er ikke uunngåelig, fordi historien viser at i noen utbrudd – spesielt under Spanskesyken i 1918-1920 – har folk klart opprettholde atferdsendringene over en lengre periode. Vi må derfor gjøre vårt ytterste for å være bevisste på å opprettholde disse merkelige nye adferdsmønstrene, selv om situasjonen subjektivt normaliseres.

Slik kan vi redde livet til utallige mennesker som vi aldri vil møte.