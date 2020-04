annonse

Den såkalte «antirasistiske» aksjonen for å true Deichman Majorstuen til å avlyse et SIAN-arrangement fikk dessverre – men forutsigbart – liten oppmerksomhet i hovedstrømmediene. Og det til tross for at bibliotekets egen pressemelding klart indikerte at det var frykt for «uønskede hendelser», snarere enn noen prinsipiell motvilje mot SIAN, som lå bak avlysningen.

Det er ikke første gang «antirasister» har brukt vold mot SIAN (eller andre). I forbindelse med motdemonstrasjonene mot koranbrenningen i Kristiansand – som førte til en rekke domfellelser for vold og ordensforstyrrelser fra de «gode» menneskenes side – var ekstremistgruppen Tjen Folket svært aktive. TF – hvis nett-skribenter av ukjente grunner ofte skriver anonymt – er en av få grupper i Norge som åpenlyst støtter Stalin. Flere personer fra Tjen Folket ble pågrepet under Arendalsuka 2018, fordi miljøet rundt TF ifølge politiet hadde «oppfordret til omfattende ordensforstyrrelser og voldelige handlinger under Arendals-uka».

Nå sist var det Oslo Mot Rasisme som organiserte aksjonen mot Deichman-arrangementet.. OMR fremstår som en ansiktsløs gruppe, og omtaler seg som en «bred allianse». På nettet er de assosiert med venstreekstreme grupper som Blitz og Rødt. En av de få som har frontet OMR – og da i forbindelse med «politibrutalitet» under en tidligere ulovlig aksjon – er Leif Stian Svendsen. Akkurat denne «gode antirasisten» kan det være greit å se litt nærmere på.

På Radikal Portal har han gått ut med flere artikler som legitimerer den såkalte «frigjøringsbevegelsen» PKK. PKK er i virkeligheten en terrororganisasjon, som har gjort seg skyldig i en rekke massakrer og terrorhandlinger mot den tyrkiske sivilbefolkningen under sin folkerettsstridige «frigjøringskamp» for å skaffe seg kontroll over en del av Tyrkias internasjonalt anerkjente territorium. I 1999 var organisasjonen ansvarlig for en massakre på 13 mennesker som ble brent inne på et kjøpesenter i Istanbul. PKK – eller avleggerorganisasjonen TAK – er også blitt holdt ansvarlig for en rekke av de selvmordsbombingene som rammet Tyrkia perioden 2003-2016. Human Rights Watch har tatt til orde forat lederen Abdallah Øcalan skal stilles for retten for forbrytelser mot menneskeheten. HRW skriver blant annet dette:

«Ocalan’s PKK is believed to have been responsible for at least 768 extrajudicial executions, mostly of civil servants and teachers, political opponents, off-duty police officers and soldiers, and those deemed by the PKK to be «state supporters.» In addition, the PKK committed numerous large-scale massacres of civilians, usually against villagers or villages that were believed to be connected with the state civil defense village guard system. In twenty-five such massacres committed between 1992 and 1995, 360 people were killed, including thirty-nine women and seventy-six children. These actions were not committed by rogue units or commanders, but were PKK official policy. actions were not committed by rogue units or commanders, but were PKK official policy.»

Det er dette Leif S. Svendsen forsvarer. Eksemplene er mange flere. Mediebildet har i årevis vært ridd av venstresidens selverklærte verdensforbedrere, som legitimerer anti-vestlig terror eller forsvarer redselsfulle tredje verden-regimer. Det er dette som er de «gode» menneskene. De som kjemper for «menneskeverd». Det er disse miljøene som skriker opp om at såkalte rasister og «nazister» skal knebles, fordi de angivelig «sprer frykt» og dermed hindrer andres ytringsfrihet, eller angivelig mener at noen mennesker er mer verd enn andre. Eller fordi det «rasistiske» tankegodset fører til vold – med Utøya som det uslåelige kronargumentet.

Men hva når de «gode» menneskene selv sprer frykt gjennom sin voldelige oppførsel? Hva når de «gode» selv legitimerer vold og terror? Hva når de som påberoper seg at alle mennesker er like mye verd selv mener at 77 mennesker på Utøya og i regjeringskvartalet er mer verd enn de utallige menneskene som er blitt drept av anti-vestlige terrorister rundt om i verden? Hva når de «gode» bortforklarer eller forsvarer ting som er langt verre enn noe SIAN har gjort eller sagt?

Det verste med antirasismens «godhet» er ikke at den bare kan forsvares med vold og trusler, og dermed er et eneste stort moralsk konkursbo. Det verste er heller ikke at den utfordrer rettsstatens eller demokratiets grunnverdier, når ytringer blir kneblet gjennom ulovlig maktbruk. Det verste med denne «godheten» er at den er en løgn. Og løgnen ligger i kravet på moralsk overlegenhet. Folk som selv støtter vold, grusomheter og lovløshet har stilt seg utenfor fellesskapet av siviliserte mennesker, og har ingen rett til å sette seg til doms over andre. Når de «gode» motdemonstrantene med orwellsk logikk snur opp-ned på sant og usant, rett og galt, kunne de like gjerne demonstrert under slagordet «to + to = fem».

Det er beklemmende at vårt samfunn så lett gir etter for dette presset. Denne gangen var det Oslos kommunale bibliotek. Hvem blir den neste som ikke vil være Charlie?