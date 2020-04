annonse

Ved hjelp av derivat markedet kan man handle underliggende produkter som olje, gull og andre metaller. Så lenge ting er i «balanse» så er alt vel, men når det fysiske markedet presenterer sine fysiske begrensninger så endres alt.

Olje

Forleden oppsto panikk i oljemarkedet fordi manglende etterspørsel etter fysisk olje førte til fulle lagre. Det finnes meget begrenset lagringskapasitet som fører til lave oljepriser. Man kan ikke manipulere seg ut av dette.

Gull

Vi ser et lignende problem i gullmarkedet hvor stor etterspørsel etter fysisk gull fører til høyere priser delvis forårsaket av gruver som stenger og raffineringskapasitet som reduseres. I dag er spotpris i papirmarkedet $ 1720 mens prisen er 10% høyere hvis du skal kjøpe fysiske mynter.

Rente – Verdens viktigste pris

Dette er også en lignende situasjon. Sentralbanken har kontroll på rentemarkedet fordi kun få tastetrykk kreves for å trykke mer fiatvaluta (papirpenger). I september (16) i fjor opplevde vi at renten for «overnattenpenger» (repomarket) spratt opp til 10% pa. FED tapte kontrollen for en stakket stund og det innledet en periode (som fortsatt pågår) med enorme interveneringer.

Neste episode i rentemarkedet får vi når sentralbankene taper kontrollen over renten. Og det skjer kanskje ved at corporate bond markedet «tanker». Eksempelvis er skiferoljesektoren finansiert med $ 500 mrd junk bonds. Med oljepris på $ 20 så er verdien på disse nær null.

Før eller siden møter papirverden den virkelige verden, og da er det ingenting sentralbankene kan gjøre.