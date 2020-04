annonse

Frykten for coronaviruset og den umulige situasjonen under «lockdown» i de sydeuropeiske landene får migranter til at reise retur.

Menneskesmuglere organiserer trafikken, og de tar seg godt betalt skriver Berlingske. De forteller om en stor gruppe marokkanske migranter som samlet seg på en øde strand, hvor de ble hentet av to gummibåter og transportert over Gibraltarstredet.

Det spesielle er selvsagt at de ble ført fra Spania og sørover. Prisen skal ha vært på 5.400 EURO per person, over 60.000 NOK. Transporten er nevnt i et internt EU-dokument som den spanske avisen El País har fått tilgang til. Også medier i Algerie har skrevet om den nye trenden.

Coronavirus og nedstengning

Bakgrunnen for den omvendte menneskesmuglingen er at Spania og Italia, ankomststed for svært mange av migrantene som kommer over Middelhavet, er svært hardt rammet av coronaviruset. De strenge tiltakene og nedstengningen av økonomien virker også lammende for den svarte økonomien, hvor mange illegale migranter tjener til livets opphold.

At de fleste europeiske grenser også er strengt gjør det dessuten svært vanskelig å forflytte seg til land lenger nord i Europa, som er målet for en høy andel av migrantene.

Mange av de illegale migrantene kommer fra Marokko. Men Marokko er et av landene i Afrika som er hardest rammet av viruset, og har forskanset seg. Siden 13. mars har ingen fått lov til å reise inn i landet, selv ikke egne statsborgere. Derfor må marokkanske migranter bruke menneskesmuglere for å reise hjem.

Marokkanske medier forteller at det foregår en «klappjakt» på hjemvendte migranter for å forhindre at de sprer «den spanske smitte».

I de spanske enklaver Ceuta og Melilla har 650 migranter sittet fast siden midten av mars. Hverken Marokko eller Spania er villige til å ta de imot. Enkelte forsøker å svømme rundt grensegjerdet som går et stykke ut i Middelhavet. De som lykkes blir plassert i langvarig karantene.

Kun 476 migranter har ankommet Spania i april. Dette er det laveste tallet siden 2013, ifølge statistikk fra FNs flyktningorganisasjon UNHCR.

