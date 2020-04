annonse

Israel vil snart kunne anvende et høyteknologisk laservåpen for å stoppe en lavteknologisk terrortrussel på en kostnadseffektiv måte.

The National Interest melder at Hamas og andre palestinske grupper lenge har sendt drager, ballonger og til og med oppblåste kondomer – utstyrt med brennbart materiale eller eksplosiver – fra Gaza til Sør-Israel over en lengre periode. Billige å lage og enkle å sende over grensen, har de blitt et stort problem for det israelske militæret.

Mens disse har satt tusenvis av dekar av israelsk jordbruksland og parkland i brann, har Israels sofistikerte «Iron Dome»-missilforsvarssystem har vært maktesløst til å gjøre noe med dem. De 10 fots lange – og svært dyre – avskjæringsmissilene er designet for å skyte ned raketter og artillerigranater, ikke drager eller ballonger.

Situasjonen har vært hvert moderne militærs mareritt: Hjemmelagde, billige og svært enkle våpen som er vanskelige å stoppe. Til nå har Israel blant annet benyttet seg av droner og spesialutstyrte rifler for å stoppe «drageterrorismen», men er nå i sluttfasen av å utvikle en annen løsning kjent som Light Blade.

Høyenergilaser

Light Blade er et laservåpensystem designet for å ta ut drager, droner og ballonger på en svært kosteffektiv måte. Det skal være i stand til å ta ut mål om dagen og natten og dekker et område på to kilometer. Den kan lett installeres og flyttes rundt i mindre kjøretøy.

Systemet koster angivelig rundt en million dollar stykket, og ble utviklet gjennom et samarbeid mellom kommersielle selskaper, Ben Gurion universitetet, det israelske politiet og Israels væpnede styrker. Det er for øyeblikket er i en tidlig testfase.

– Light Blade gir en nesten feilfri respons på alt som angår ballonger og drager, og gir oss en trygg og effektiv løsning på dronetrusselen, sa Kobi Shabtai, sjef for Israels grensepoliti, om systemet.