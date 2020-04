annonse

Prisen på både amerikansk WTI-olje og nordsjøolje synker mandag.

I ukas første timer falt prisen på et fat olje med over 9 prosent, ned til 15 dollar. Det er imidlertid langt over bunnoteringen på minus 37 dollar per fat, som ble notert forrige uke.

Prisen på nordsjøolje faller også, men bare med drøye 3 prosent, til litt over 20 dollar per fat.

