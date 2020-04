annonse

annonse

Rosenborg har søkt om drøye fire millioner kroner i kompensasjon fra staten som følge av tapte inntekter under viruskrisen, melder TV 2.

Regjeringen har så langt satt av 600 millioner kroner som skal dekke tapte inntekter i idretten i perioden 5. mars til 30. april. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som har administrert og organisert søknadsprosessen.

RBK har søkt om å få kompensert et inntektstap på sesongkortsalg på mellom tre og fire millioner kroner. Ifølge TV 2 har ingen andre norske klubber gjort det samme. Trønderklubben skal også ha søkt om å få erstattet tapte leieinntekter.

annonse

– Jeg vet ikke hva de (andre) har søkt på, men vi har forholdt oss til de retningslinjene som er, og har snakket med Norsk Toppfotball. Samtidig er vi i en særstilling i norsk fotball når det kommer til inntekter, så det står vel i forhold til det, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug til kanalen.

Hun mener det var helt naturlig å be om kompensasjon for tapte inntekter fra sesongkortsalg.

– Jeg håper virkelig at det er det. Det er en voldsomt stor post for oss, og den vet vi allerede at vi ikke kommer til å innfri. Det er helt reelle tall. Og tapet vil bare bli større og større utover sesongen, spesielt uten publikum. Det svir mest for Rosenborg som er størst og som har mest publikum. Vi har budsjettert med 23 millioner kroner i billettinntekter fra Eliteserien for denne sesongen, sier Moe Dyrhaug.

RBK-lederen sier det er kritisk for klubben dersom ikke søknadene innfris.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826