Finansministeren hadde 23. mars en telefonsamtale med sentralbanksjefen for å forsikre seg om at undersøkelsene var gode nok i ansettelsen av ny oljefondssjef.

Det opplyser finansminister Jan Tore Sanner (H) i et svar på et skriftlig spørsmål fra Frps stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad.

I svaret forteller Sanner om dialogen mellom Finansdepartementet og Norges Bank i forbindelse med ansettelsesprosessen.

Den 3. mars ba departementet om en vurdering av de aktuelle kandidatenes kvalifikasjoner sett opp mot kravene i stillingsutlysningen. Departementet påpekte videre at i den grad det kan være snakk om kandidater som er, eller vil være, helt eller delvis bosatt i utlandet, kan dette ha betydning for skatteplikten til både Norge og utlandet.

Tre dager før ansettelsen av Nicolai Tangen ble offentliggjort 26. mars ringte finansministeren til sentralbanksjef Øystein Olsen.

«23. mars hadde jeg en telefonsamtale med sentralbanksjefen for å forsikre meg om at Norges Bank hadde gjort tilstrekkelige undersøkelser om egnethet opp mot de kvalifikasjonskravene som var stilt, og om fremtidige spørsmål som en kunne regne med at ville komme, for eksempel skattemessige forhold», skriver Sanner.

Han understreker videre at rammen for samtalen var at det er Norges Banks hovedstyre som ansetter daglig leder av oljefondet.

– Det er betryggende å få avklart at verken Finansdepartementet eller regjeringen har lagt press på Norges Bank i ansettelsesprosessen av ny oljefondssjef. Spørsmålene de har stilt til sentralbanksjefen, er helt naturlige saker å drøfte ved en slik ansettelse, sier Bjørnstad i en kommentar til NTB.

Rødt vil at offentlige toppledere må betale Tangen-seminar av egen lomme

Rødt vil at offentlige toppledere med millionlønn selv må ta regningen for det mye omtalte Tangen-seminaret i USA. Partiet vil fremme forslaget for Stortinget.

Flere av de offentlige lederne som fikk påspandert det luksuriøse arrangementet, har varslet at arbeidsgiver nå vil ta regningen, men ifølge Nettavisen vil Rødt fremme forslag i Stortinget om at topplederne i staten må betale selv på grunn av det Rødt mener er brudd på reglene.

– De aller fleste som jobber i offentlig sektor må forholde seg til regelen om å finne rimelige alternativer ved reising i jobbsammenheng. Det at flere av dem som deltok på Tangens luksusarrangement tilhører makteliten, betyr ikke at reglene ikke gjelder for dem, og at skattebetalerne skal finansiere luksusgodene deres, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Fem deltakere på arrangementet var toppledere i offentlig sektor med mer enn én million i årslønn: Munch-direktør Stein Olav Henrichsen, FN-ambassadør Mona Juul, statsråd Torbjørn Røe Isaksen, NUPI-direktør Ulf Sverdrup og avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad.

Rødt-forslaget vil bety at de fleste av topplederne må betale 48.000 kroner fra egen lomme for brudd på reglene. Unntakene er Røe Isaksen (12.500 kroner) og FN-ambassadør Mona Juul (17.500).