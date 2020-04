annonse

Koronapandemien skaper stramme rammer rundt årets kommende nasjonaldag. Kommunene rundt om i landet har planene klare for å unngå en smitteeksplosjon.

– Vi kan ikke risikere at det går en uke etter 17. mai, og så eksploderer smittetallene i Norge – det er det verste som kan skje. Derfor er vi tydelige på at det er smittebestemmelsene som legger rammene for hvordan feiringen skal skje. Og innenfor de rammene skal vi ha det skikkelig kult – med både is og pølser, sier kulturminister Abid Raja (V) til NTB.

Mandag holdt han et innspillsmøte om årets 17. mai-feiring sammen med 16 av landets kommuner om hvordan nasjonaldagen skal forløpe på en tryggest mulig måte.

– Vi ønsker ikke at folk flokker seg sammen, så de stedene hvor det tradisjonelt sett samler seg mye folk på 17. mai, der skal man ikke møte opp på i år, understreker Raja.

Allsang og krigsmarkeringer

Koronapandemien har ført til strenge smitteverntiltak fra regjeringen, og disse vil nødvendigvis påvirke nasjonaldagen. Flere steder ryker enkelte av de faste tradisjonene.

– I alle år har vi pleid å invitere barn fra Barentsburg til å feire med oss. I år kan vi dessverre ikke det, men neste år skal vi igjen markere at det er plass i mangfoldet vårt. Og så skal vi i Longyearbyen selvfølgelig også synge nasjonaldagen klokken 13, sier kultursjef Are Nundal i Longyearbyen på Svalbard.

Det er planlagt en felles allsang av nasjonaldagen klokken 13, hvor alle i hele landet oppfordres til å synge med hjemmefra. I år er det også 75 år siden krigen tok slutt, noe som vil markeres som seg hør og bør, blant annet i Gamvik helt nord i landet.

– Selv om vi har mange begrensninger nå i koronaens tid, er det ingenting i forhold til det Norge levde med gjennom fem års okkupasjon. Kanskje er det i år nettopp et ekstra godt år for å hedre dem som begynte på den store gjenoppbygningen etter krigen, sier Gamvik-ordfører Alf Normann Hansen (SV).

Digitale barnetog og konserter

I Stavanger vil de ta i bruk ko Digitale barnetog og konserter nserthuset for å kringkaste musikk hjem til folket.

– Vi skal sende festkonsert på 17. mai. Vi som planlegger nasjonaldagen, er veldig glade i musikk. Vi kan ikke tenke oss en nasjonaldag uten korps og allsang, sier komitéleder Ann Sesilie Tekfeldt (Ap) i Stavanger.

Årets barnetog er for lengst avlyst rundt om i landet, men der noen dører lukkes, åpnes nye.

– 17. mai er barnas dag, så derfor skal vi i Trondheim arrangere det store digitale skoletoget, hvor alle skoleelevene vil få bidra til å sette sitt preg på dagen, sier komiteleder Sissel Trønsdal (Ap) i Trondheim.

– Hold avstand

De endelige smittevernsrådene for årets nasjonaldagsfeiring vil bli lagt fram mandag 4. mai. Myndighetene oppfordrer folk til å holde seg hjemme 17. mai og styre unna sentrum i byene.

Raja minner om helsemyndighetenes råd om å holde avstand på to meter til andre enn dem man bor med.

– Så har vi gjort unntak for noen bransjer, for eksempel frisørene. Korpsene har også fått en bransjestandard fra myndighetene. Slike oppmykninger vil vi se etter hvert for ulike bransjer, sier han.

– Men vi andre må fortsatt forholde oss til oppfordringen om to meters avstand, også på 17. mai, sier Raja.