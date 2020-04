annonse

Den britiske regjeringen vil ikke lenger anerkjenne de offisielle tallene om covid-19-pandemien som kommer ut av Kina, i frykt for at landet produserer falske data.

The Evening Standard melder at Storbritannia vil fjerne kinesiske tall fra oversikten over andre lands dødsfallstatistikk om coronaviruset. De offisielle tallene fra kommunistpartiet har blitt inkludert i Downing Streets «globale sammenligning over dødsfall» inntil forrige uke, men britiske myndigheter stiller nå spørsmål rundt nøyaktigheten til det påfallende lave antallet rapporterte dødsfall i landet hvor viruset oppstod.

– Regjeringen mener at Kinas tall er upålitelige og muligens falske. Disse dataene brukes til å bedømme effektiviteten av vår egen respons, enten den er bra eller dårlig. Det er derfor viktig at vi sammenligner med troverdig data, ellers kan det føre til flere dødsfall i Storbritannia, sa den konservative lederen for komitéen for utenrikssaker, Tom Tugendhat.

Kina blir ikke bare beskyldt for å produsere falske tall, men også anklagd for å spre desinformasjon om pandemien, som skal ha forhindret andre land fra å handle kraftfullt for å bekjempe viruset på et tidlig stadium.

USA

Britiske myndigheter legger seg på denne måten på samme linje som den amerikanske regjeringen, som lenge har sådd tvil om nøyaktigheten av tallene som kommer ut av Kina.

– Vi har ikke mest coronarelaterte dødsfall i verden. Det meste i verden må være i Kina, det er et massivt land, og de har hatt et enormt problem med dette. De må ha mest, sa president Donald Trump under en pressekonferanse 17. april.

– Kina rapporterte ikke om overføring mellom mennesker i en måned før viruset hadde spredd seg til hver provins i Kina. Landet sensurerte de som prøvde å advare verden, beordret stans i testing av nye prøver, og ødela eksisterende prøver, sa utenriksminister Mike Pompeo 23. april.