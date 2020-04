annonse

annonse

Eldre kvinner hetser og håner Donald Trump på NRKs facebook-side.

Da Donald Trump ble valgt til president i 2016 holdt NRK, sammen med kringkastingsrådet, en pressekonferanse. Der ble den amerikanske presidenten omtalt som en «psykopat» av daværende sjef for kringkastingsrådet, Per Edgar Kokkvold.

– Det ville være underlig om NRK hadde spilt en helt nøytral rolle i denne presidentvalgkampen. Trump er en person jeg ikke bare vil kalle vulgærianer, men også det faglige ville kalt psykopat, sa Kokkvold.

annonse

Video av uttalelsen følger under.

NRK imformerte også de som møtte til pressekonferansen at de ikke ville være nøytrale i dekningen av Donald Trump.

– Det er noen ting i verden som er rett og noe som er galt. Vår oppgave, som jeg er veldig opptatt av, er at vi skal styrke demokratiet. Vi skal styrke integrasjon. Vi skal være limet i samfunnet. Vi skal jobbe for mangfold og forskjellighet, sa kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

annonse

NRKs videoredigering

Siden den gang har mange skattebetalere som finansierer NRK kommet med sterk kritikk mot statskanalen. Flere har hevdet at NRK driver med propaganda, og at de bevisst setter Donald Trump i et negativt lys.

Den negative Trump-dekningen har også ført til mange hatefulle kommentarer på sosiale medier.

I går publiserte NRK en sak der de påstår at «Trump hevder at varme dreper koronaviruset». Men Trump har aldri hevdet dette. Han han vist til forskere som har gjort undersøkelser på hvordan koronaviruset ikke takler sollys og varme, og ønsket mer informasjon om dette faktisk hjelper de som er syke.

NRK har vedlagt en video av pressekonferansen til Trump som er redigert til det ekstreme, og som ikke viser helheten i hva presidenten sier.

annonse

Nå har saken blitt publisert på NRKs facebookside og der hagler det av hatefulle kommentarer mot 72-åringen. Trump blir blant annet stemplet som en «apekatt» av en eldre kvinne.

– At de kan ha en sånn apekatt til president i Amerika. Det er bare pengene som rår der, skriver kvinnen.

Les også: 70 år gammel kvinne dømt for å ha kalt innvandrerkvinne korrupt kakerlakk

Andre kommer også med sterke karakteristikker.

– Jævla drittsekk. Nå må noen gjøre noe med Trump før hele verden går under! Jeg er redd den mannen!!

Noen spekulerer også om Trump har en «hjerneskade», mens andre ber om at Trump blir påtvunget en tvangstrøye.

– Lurer på om han ikke kan ha prøvd ut noe av det selv? Hjerneskade?, spør en eldre kvinne.

Videoen NRK ikke viser deg

annonse

Donald Trump har påpekt ved flere anledninger at han hører på forskning som kan ha en effekt mot behandling av koronaviruset. Han har latt flere leger og eksperter innen forskning fått taletid på pressekonferansene.

I videoen under kan du se Bill Bryan fra Homeland Security, som fortalte under Trumps pressekonferanse at koronaviruset ikke overlever lenge i sollys og varme, og det var dette Trump ønsket mer informasjon rundt.

Bill Bryans uttalelser er ikke nevnt i NRKs artikkel om Trump.