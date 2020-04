annonse

Ungarns regjering ville stimulere til flere barnefødsler. Nå ser det ut som at satsningen lykkes.

Statsminister Viktor Orbán presenterte i februar en plan i syv punkter, i et forsøk på å snu den demografiske utviklingen med få barnefødsler, et fenomen som plager de aller fleste europeiske land.

Løsningen på Ungarns synkende fødselsrate var ikke flere innvandrere, men belønning til kvinner som får flere barn, mente Orbán.

Orbáns plan innebar at alle kvinner under 40 år som gifter seg for første gang, skal få et lån på 10 millioner forint (rundt 300.000 kroner), og tilbakebetaling av lånet utsettes i tre år når de får sitt første barn.

Etter det andre barnet blir en tredel av lånet ettergitt, etter det tredje blir hele lånet ettergitt, og etter det fjerde vil den lykkelige moren slippe inntektsskatt for resten av livet.

Nazipolitikk

Sveriges velferdsminister Annika Strandhäll gikk 12. februar hardt ut mot Ungarns regjering. I en Twitter-melding skrev hun blant annet at statsminister Viktor Orbans nye familiepolitikk oser av 1930-tallet og betegnet utviklingen i landet som alarmerende.

Strandhall linket til en artikkel i Aftonbladet som sammenlignet Ungarns familiepolitikk med nazistenes familiepolitikk på 30-tallet.

Dette førte til at Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó kalte Sveriges ambassadør inn på teppet og ga uttrykk for at Strandhälls uttalelser var uakseptable.

– Ungarn bruker penger på familier og Sverige bruker penger på migranter, sa Szijjarto.

Gode resultater

Nå melder Ungarns familieminister Katalin Novák om en oppløftende utvikling. I et innlegg fra mars sammenligner hun 2010 med 2019. Hun skriver blant annet:

– Uten familievennlige tiltak hadde 88.000 færre barn blitt født.

– Antall ekteskap har økt med 84 prosent.

– Antall skilsmisser er redusert med 29 prosent

– Antall aborter falt med en tredjedel.

En sammenligning med årets to første måneder i 2019 og 2020 viser at den positive trenden fortsetter. Antall ekteskapsinngåelser er doblet, og 8,8 prosent flere barn ble født.

