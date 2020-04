annonse

annonse

Verdens helseorganisasjon (WHO) hevet beredskapen til høyeste nivå tidlig under koronavirusutbruddet, men ikke alle land fulgte rådene, sier WHO-sjefen.

WHO advarte om at virusutbruddet utgjorde akutt fare for folkehelsen på internasjonalt nivå 30. januar, mens det ennå var bare 82 registrerte smittetilfeller utenfor Kina, påpekte WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus mandag.

– Verden burde ha lyttet mer oppmerksomt til WHO da, sa han.

annonse

Siden er 3 millioner smittet globalt, blant dem over 82.000 i Kina.

WHO har imidlertid blitt kritisert og truet med bevilgningsstans av USAs president Donald Trump. Han mener at WHO bøyer seg for Kina.

Koronapandemien: Over 900.000 friskmeldte

Over 900.000 mennesker er friskmeldte etter å ha blitt smittet av koronaviruset, viser oversikten til Worldometer.

annonse

Flere enn 3 millioner mennesker er registrert smittet av koronaviruset, og ved 19.45-tiden mandag kveld var 900.334 av disse registrert friskmeldte, ifølge den løpende oversikten til nettstedet.

Samtidig er tallet på døde over 209.200.