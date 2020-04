annonse

Dette kan være de store følgene av coronakrisen: Sterkere stat, hyperventilerende velgere og mindre multilateralisme.

Asle Toje er statsviter og kommentator. Toje er tidligere forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt. Fra 2018 er han medlem av Den norske Nobelkomite.

I en kronikk i Dagens Næringsliv (DN) skriver han litt om hva han tror venter oss etter coronakrisen. Verdensøkonomien går på grunn, «Alle skal ned» er det nye slagordet.

– Det er opplest og vedtatt at staten vil svare på krise med å foie gras-fôre økonomien til aksjemarkedet blåser seg opp som en uspiselig lever. Alle synes enige om at tapene vil sosialiseres og gevinstene privatiseres. Diskusjonen går mest om tilbakeslaget vil være U-formet eller V-formet, skriver Toje.

Staten eser ut

Resultatet vil være at staten eser ut, i Norge betyr dette at de offentlige utgiftene vil passere 60 prosent av BNP. Gjelden øker både for husholdningene og statene, og statenes underskudd øker over hele verden. Men politikerne virker ikke bekymret:

– Ronald Reagan sa berømmelig at han ikke bekymret seg for budsjettunderskuddet siden det var stort nok til å ta vare på seg selv. Vits er blitt til visdom. Troen på økonomisk alkymi har bredt seg, at staten kan låne «hur mycket som helst» og betjene gjelden ved å trykke penger og statsobligasjoner.

Våre politiske ledere har valgt en strategi som er spesielt skadelig for en økonomisk modell hvor tjenester utgjør 90 prosent av jobbene i EU. Nedstengningen har kuttet pulsåren på tjenestesektoren. Mediene og økonomene får så hatten passer:

– Mediene disket opp med en narrativ hvor liv blir satt opp mot penger og våre ledere dydig valgte livet. Hvorfor stanset grådressene dem ikke? Jo mer jeg leser av økonomifaget innser jeg at det er astrologi som hevder seg å være astronomi.

Krisen vil styrke nasjonalstaten

Krisen vil styrke nasjonalstaten

Toje er overbevist om at coronakrisen vil styrke nasjonalstaten. Og selv om sittende regjeringer opplever fremgang på meningsmålinger nå, så vil dette fort snu når de økonomiske konsekvensene av krisen (og tiltakene) går opp for folk flest. Dette kan gange de politiske fløyene, og særlig høyresiden, spår Toje.

Samtidig fører Trumps realpolitikk i forhold til de internasjonale institusjonene, som Verdens helseorganisasjon, til at disse vil gjøre knefall for Kina.

Situasjonen er spesielt truende for Europa. Toje avslutter slik:

– Mer stat, hyperventilerende velgere og mindre mellomstatlig samarbeid. Man kan vanskelig forestille seg en mindre appellerende cocktail for et Europa som alt har de dyreste velferdsstatene, de minst imponerende lederne og den laveste veksten.