Kommentarene Bill Gates mottar på sosiale medier er alt annet enn hyggelige etter at hans siste uttalelser om å vaksinere «hele verden».

Microsoft-grunnlegger Bill Gates har under coronapandemien vært svært aktiv i nyhetsbildet. Han har fått mye taletid både i pressen og i diverse store TV-programmer der han har uttalt at han jobber med å utvikle en vaksine som han vil at «hele verden» skal ta.

I et intervju med Financial Times uttalte Gates at folk «ikke har noe valg», og at hele verden må ta vaksine mot coronaviruset før vi åpner samfunnet for fullt igjen.

Se video under:

Videoen er sett over 160 000 ganger på Youtube og over 80 prosent har gitt tommel ned til intervjuet.

2 milliarder fra Norge

Bill Gates er en av den største støttespilleren til Verdens Helseorganiasjon (WHO), og da Donald Trump trakk støtten tidligere denne måneden, bestemte Gates seg for å gi mer penger.

Mer penger ga også statsminister Erna Solberg etter USAs beslutning. Under en TV-opptrederen, som fikk tittelen «One World Together at Home», uttalte Solberg at hun på vegne av den norske befolkning øker pengestøtten til WHO.

Solberg har også gitt pengestøtte til Bill Gates vaksineprosjekt. Gates takket Solberg på twitter etter pengedonasjonen på over 2 milliarder norske skattekroner.

– Takk til Norge og statsminister Erna Solberg for deres løpende ledelse innen global helse og viktige investeringer i vaksiner.

Thanks to Norway and Prime Minister @erna_solberg for their ongoing leadership in global health and important investments in vaccines. https://t.co/oYHnkMpAuX — Bill Gates (@BillGates) March 27, 2020

– NEI FRA TYSKLAND!

I kommentarfeltet på twitter hagler imidlertid kritikken mot Gates og hans vaksineprosjekt.

Det gjør det også på hans personlige Instagram-konto, hvor det er kommet over 300 000 kommentaren på hans siste innlegg. Der hersker det ingen tvil at folket har vendt seg mot Gates da de aller fleste kommentarene er negative til hans ønske om å vaksinere hele verden.

– Du er ikke Gud. Vi vil kjempe mot din ondskap!!, skriver en person.

– Hvorfor ønsker du ikke vaksinere dine egne barn, Gates, spør en annen.

– Jeg samtykker ikke !!! Ingen mikrobrikke og ingen obligatoriske vaksiner!, skriver en kvinne.

Mange av de negative kommentarene har fått flere titalls tusen likes. Personer fra hele verden sier nå nei til å ta en vaksine som er utviklet av milliardæren.

– NEI FRA AUSTRALIA, skriver en person og får støtte fra andre land.

– NEI FRA SVERIGE!

– NEI FRA TYSKLAND!

Barn protesterer

Også på twitter er det stor motstand mot Bill Gates. Hashtaggen #SayNoToBillGates har blitt veldig populær de siste ukene.

Det ble også mye rabalder da Facebook og andre store plattformer på Internett begynte å slette en video av to barn som protesterte mot Bill Gates vaksine.

Videoen viser to unge jenter med munnbind som nei til Bill Gates vaksine. Videoen gikk først viralt på Facebook før den ble slettet.

Den blir nå delt av mange på twitter. Se video under.

The people are waking up! Globalist Zuckerberg's Facebook and Instagram have repeatedly deleted this video from RFK Jr's feed.

Zuckerberg doesn't want people to #SayNoToBillGates & his plans to impoverish, kill and enslave them.#Covid19pic.twitter.com/wYgiNVWhxb — Ian56 (@Ian56789) April 18, 2020

«Konrspirasjonsteorier»

I Norge har den NRK-finansierte faktanettsiden Faktisk.no publisert en sak om «konspirasjonteorier» rundt Bill Gates. I «faktasjekken» advarer folk til å tro på de såkalte konspirasjonsteoriene.

– Gates vil ikke spore deg med mikrobrikker, skriver Faktisk.no etter å blant annet ha faktasjekket norske Facebookgrupper som «Vi som har fått nok av Diktaturet på Stortinget».

Faktisk-artikkelen ble publisert hos flere norske nettaviser på deres Facebook-sider, og også der var det mange som ytret seg negativt til Bill Gates og faktasjekken.