Kan dysleksi være et problem for en statsleder; for evnen til å tenke og resonnere; og respondere klokt i ulike sammenhenger, til felles beste for land og folk? Uff. Et slikt spørsmål bør vel helst ikke stilles?

I dag kan det faktisk være en fordel å ha en utfordring, et personlig problem – noe som preger deg, slik at vi andre kan synes litt synd på deg, og kanskje også akseptere mer fra deg enn vi ellers ville gjort?

Et eksempel er talenprogrammer på tv; den som skal synge ble kanskje mobbet på skolen, eller har eventuelt en tante som nylig døde av kreft. Selvsagt trist, men slike historier er ofte litt på siden av selve saken – nemlig syngingen. Synger du surt, eller rent? Liker jeg det du synger, eller ikke? Kan du synge, egentlig?

Men identitetspolitikken flytter aktivt fokus fra logisk og rasjonell tenkning til en emosjonsbasert tilnærming. Vi SKAL synes synd på, vi MÅ akseptere, og vi skal egentlig være glade for at vi bor i et land hvor en kvinne, med dysleksi(!), kan bli statsminister. For ikke å snakke om en helseminister som både har dysleksi OG er homofil. Wow!

For ordens skyld; jeg anser ikke homofili som et problem, men jeg tror dysleksi kan være et problem. Et betydelig problem, med alvorlige konsekvenser.

Dysleksi er definert som en «skjult» funksjonsnedsettelse – man kan ikke se på noen at de har dysleksi, men det er altså en funksjonsnedsettelse.

Jeg lever selv med en skjult funksjonsnedsettelse – diabetes. Som liten gutt fikk jeg høre at brannmann, pilot, eller politi – nei, det kunne jeg ikke bli. Jeg husker godt hvordan en nær venn forklarte meg at hvis jeg løp etter en tyv, og blodsukkeret mitt sank, så kunne jeg ikke akkurat be tyven vente til jeg hadde spist litt sukker – før jeg løp videre. Vi lo godt av denne tanken. Det var en god medisin. Ren logikk, med glimt i øyet.

Jeg vokste altså opp i et miljø hvor vi forholdt oss til den virkelige verden. Det var nyttig for en liten gutt. Jeg skjønte at hvis jeg absolutt ville bli politi, så kunne jeg kanskje det, men jeg ble oppmuntret til å tenke alternativer – at det fantes hundrevis av andre, spennende jobber jeg kunne gjøre.

Synes jeg mennesker med dysleksi er mindre verdt enn andre? Nei. Men jeg er redd de er dårligere egnet til visse oppgaver, slik som jeg. Å fly et passasjerfly eller løpe etter tyver krever et stabilt blodsukker. Å lede et land på en hensiktsmessig og fornuftig måte, krever omfattende evner til å resonnere og tenke. Det forutsetter en velutviklet evne til kritisk refleksjon; å kunne se flere forhold i sammenheng; å se flere perspektiver parallelt.

Disse evnene utvikles i betydelig grad gjennom lesing og skriving, og lesing og skriving er, som vi vet, svært krevende for personer med dysleksi.

Dysleksi beskrives som en kognitiv forstyrrelse. Et vanlig trekk er problemer med oppgaver knyttet til hukommelsen, og det såkalte «arbeidsminnet». Vi kjenner begrepene korttids- og langtidshukommelsen – og arbeidsminnet påvirker begge disse hukommelses-egenskapene.

Et betydelig problem for en med dysleksi, er evnen til å sette seg inn i komplekse forhold på egen hånd, til å bruke tid på å resonnere rundt ulike innganger til ulike forhold. En statsleder med dysleksi er i mindre grad i stand til å gjøre seg opp en selvstendig mening – basert på kognitivt bearbeidet innsikt.

Nå vil sikkert noen tenke at i dag kan man jo se filmer for å sette seg inn i ting, for eksempel på youtube, og det er jo sant. Men hvilket grunnlag har Erna for å reflektere grundig, som statsleder, rundt filmens innhold? Hvordan har hun trimmet sin kritiske tenkning, fra hun var liten?

Kan vi anta at vår statsminister har en solid evne til å forstå komplekse sammenhenger, reflektere over fordeler og ulemper i ulike scenarier, og beholde flere forhold samtidig i kort- og langtidshukommelsen sin? For eksempel i forhold til IS-kvinner med barn, klimahysteri, maktkamper i EU- og FN-systemet, Grandiose kornåker-orienterte aktiveter, eller nasjonale forhold som samfunnsøkonomisk utvikling, og investeringer i framtidig innovasjon?

Nei, sannsynligvis ikke. La oss ta et nærliggende eksempel, folkeaksjonen mot klimahysteriet. Det krever ikke svært mye kognitiv kapasitet for å skjønne at en facebook-gruppe som på svært kort tid får over 100 000 medlemmer – er et tegn på at det kan finnes flere hundre tusen med samme engasjement, men som av ulike grunner – ikke melder seg inn.

Allikevel forklarer Erna saken slik:

«Det er en samling av personer som er klimafornektere, innvandringsmotstandere, anti-globale løsninger, EU-motstandere. Det er et sammensurium av folk som sier at den verden vi har i dag, den aksepterer vi på en måte ikke».

Og dette uttaler hun etter mange år i politikken, og flere års erfaring som statsleder. Det sier noe om en kognitiv kapasitet som kanskje ikke er spesielt godt egnet – til statsledelse?

Det er trist, men listen nedenfor viser flere problemer mennesker med dysleksi, inkludert vår statsminister, kan oppleve:

Forstå det man leser

Forstå matematiske tekstoppgaver

Forstå og følge instruksjoner

Gjengi noe i riktig rekkefølge

Holde seg til saken

Forstå vitser og sarkasme

Formidle idéer på en ryddig og organisert måte, og paradoksalt nok

Forstå forskjellen på høyre og venstre…

Gitt det ansvaret en statsleder sitter med, så bør en statsleder, beklager Erna, absolutt ikke ha dysleksi. Men det finnes mange hundre andre jobber du helt sikkert kan ha – kanskje brannmann, pilot, eller politi?

Ved nærmere ettertanke innser jeg riktignok at du, som jeg, sikkert også vil slite litt med å løpe etter tyver. Og pilot eller brannmann er kanskje ikke heller så veldig aktuelt…?