annonse

annonse

Flere politikere tar nå til orde for en gjennomgang av beredskapen i lys av Corona-krisen som har rammet Norge og resten av verden.

Utenrikspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Tybring-Gjedde sier til Nationen at man nå må se på beredskap som helhet i lys av koronakrisen.

– Jeg mener beredskapssituasjonen for Norge bør grundig gjennomgås. Det gjøres ikke ved å påpeke enkeltområder, men ved systematisk gjennomgang av ulike mulige hendelser og hvordan Norge vil være i stand til å takle disse. Man må se kritisk infrastruktur og ressurser i sammenheng, sier Tybring-Gjedde til Nationen.

annonse

Les også: Tybring-Gjedde tok kraftig oppgjør med islam fra Stortingets talerstol

Han sier ifølge avisen at Frps sentralstyre i nær framtid vil ta stilling til om partiet skal sette ned et eget beredskapsutvalg som vil gå gjennom behovet et nasjonalt eierskap til kritisk infrastruktur og ressurser.

Liv Signe Navarsete (Sp) er medlem i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Hun sier at koronakrisen viser hvor viktig beredskap er.

– Spesielt på kritiske områder som tilgang på mat, vann og medisiner. Jeg og Senterpartiet mener Norge snarest bør innføre beredskapslager for korn, både såkorn og matkorn. I kriser vil selvsagt alle land sikre egne folk først. Derfor bør en ta lærdom fra tiden vi nå er inne i, at vi ikke kun kan stole på at global handel vil berge mattryggheten i Norge, sier Navarsete til Nationen.

annonse