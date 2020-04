annonse

En demonstrant ble skutt og drept av sikkerhetsstyrkene i Tripoli nord i Libanon mandag kveld. Det har vært kraftige opptøyer i byen gjennom kvelden og natten.

Soldater skjøt i luften og brukte tåregass og gummikuler mot folkemassene. En kilde i sikkerhetsstyrkene oppgir at den døde er en mann i 20-årsalderen, melder Reuters.

Flere banker skal ha blitt ødelagt under demonstrasjonene. Banker har vært et vanlig mål under en lang rekke protester og opptøyer som har vart i flere måneder. Landets valuta har kollapset, og Libanon er i en alvorlig økonomisk krise som har rammet levekårene for befolkningen.

Ifølge hæren skal to soldater ha blitt lettere skadd da en brannbombe ble kastet mot et av deres kjøretøyer.