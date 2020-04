annonse

Flere eksperter har uttalt at de forventer kun 1,5 – 2 % nedgang i boligprisene i år. Hvorledes kan det ha seg?

Verden og Norge har opplevd noen uker uten sidestykke. Bare i Norge har 400.000 personer søkt om dagpenger. Ifølge kilder er fallet i nyboligsalg 44% i perioden 22. mars til 22. april.

Kombinasjonen av bortfall av inntekt, ekstrem usikkerhet og nervøse banker burde tilsi et kraftig prisfall. Tall fra Finanstilsynet viser at storparten av nye lån den siste tiden før coronakrisen viser at låntagere lånte 85% av kjøpspris og lånte opp til 5 ganger inntekt. Med andre ord en høy belåningsgrad. Samtidig vet vi at 70% av husholdningene kun eier 20% av netto formue i Norge. Man har lite egenkapital å stå imot et prisfall med.

Fra bankens ståsted bekymrer dette fordi det synes åpenbart at antall misligholdte lån vil øke dramatisk fremover, og etterhvert blir dette bankens problem som selv må finansiere seg i markedet.

Så er estimatene på 2% prisfall myntet på å berolige boligeiere? Er den interne melodien en annen? Vil vi ikke se potensielle kjøpere som frykter fremtiden? Corona-problematikken er fortsatt dominerende og ingen vet hvor lenge dette vil vare. I tillegg må man innse at coronaviruset bare er nålen som prikket hull på gjeldsboblen, og den reelle langsiktige utfordringen er det skyhøye gjeldsnivået.

Med lite egenkapital å stå imot med så vil selv beskjedne prisfall kunne utløse en henvendelse fra banken hvor denne ber om tilleggssikkerhet eller tvangssalg. Og når dominoene først begynner å falle så er det for sent.

