I Storbritannia undersøkes det om covid-19- viruset har forbindelse med barn som har dødd av en sjelden betennelsessykdom. For tidlig å konkludere, sier FHI.

I Storbritannia har det offentlige helsevesenet NHS sendt ut et varsel til legene om at intensivavdelinger i London og andre deler av landet har fått inn alvorlig syke barn med uvanlige symptomer, skriver BBC.

Flere barn dødd av en sjelden betennelsessykdom som forskere tror kan være forbundet med covid-19, opplyser helseminister Matt Hancock. Barna har ikke vært syke i forveien, skriver Reuters.

På spørsmål fra TV 2 om hvordan norske helsemyndigheter ser på dette, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, at det er for tidlig å konkludere.

– De rapportene vi har fått gjennom det europeiske nettverket, viser at dette gjelder under 20 barn og med ukjent årsak. Noen av dem har testet positivt for covid-19, men det er altfor tidlig å trekke konklusjoner. Dette er heller ikke funnet andre steder, uttalte Vold under regjeringens daglige koronapressekonferanse tirsdag.