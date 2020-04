annonse

Statsminister Édouard Philippe legger tirsdag fram en plan for å lette de svært strenge smitteverntiltakene i Frankrike.

Philippe sier endringene vil berøre helsevesen, skoler, arbeidsplasser, samferdsel og offentlige samlinger. President Emmanuel Macron har sagt at tiltakene skal heves 11. mai, men noen nærmere detaljer er ikke kjent.

Det er ventet at gjenåpningen av skoler og barnehager vil skje gradvis, og dette er ett av områdene der det antas at statsministeren vil komme med flere detaljer. Planen legges fram for debatt i nasjonalforsamlingen tirsdag ettermiddag.

De folkevalgte skal også debattere en app for smittesporing og overvåking av hvordan utbruddet utvikler seg.

Frankrike er ett av landene som er hardest rammet av covid-19-pandemien, med over 23.000 dødsfall. For å begrense spredningen av viruset er det innført strenge restriksjoner på folks bevegelser. Det er kun lov til å forlate hjemmet for å handle mat, lufte hunder eller hjelpe andre. Det er også begrensninger på hvor lenge og hvor man kan gå eller løpe en tur.