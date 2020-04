annonse

Konflikten om kvinnelige medlemmer i Norske Selskab skapte rabalder og hoderystelser i høst. Og konflikten er ikke over.

Listen over dem som melder seg ut av Norske Selskab blir stadig lenger. Nå har fiolinist Arve Tellefsen, OL-topp Henrik Andenæs, tidligere skipsreder Per Heidenreich og designtopp Niklas Mortensen meldt seg ut, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Bakgrunnen er en konflikt som oppsto da styret (Direksjonen) i Norske Selskab satte ned en komité som skulle jobbe for at herreklubben åpnet for kvinnelige medlemmer. En e-post til medlemmene utløste bråket.

I e-posten sto det blant annet:

– (S)iden stiftelsen som herreklubb i 1772 har kvinner gått fra å være nærmest usynlige til å bli likeverdige deltakere i det offentlige liv. En avgrensning som den gang fremstod som naturlig synes for mange nå å være problematisk.

– Direksjonen har derfor bestemt at dette er en problemstilling som fortjener en skikkelig utredning og debatt, altså om tiden nå er kommet til å endre våre lover og åpne for kvinnelige medlemmer.

– Det er opprettet en komité som skal utrede saken, bestående av Per Meinich (formann), Christian Ringnes, Cato Schiøtz og Jørn Holme. De ber om innspill per e-post.

«Det ble ramaskrik. Utvalget rakk bare å ha to møter av forberedende karakter. I løpet av en hektisk førjul og romjul ble arbeidet først iherdig forsvart, deretter nedlagt, av Direksjonen», skrev Børsen.

Konflikten førte til at en styrtrik statsråd meldte seg ut, og direktøren for Fritt Ord avlyste et foredrag han skulle holde for klubbens medlemmer.

Samtidig var det enkelte som stilte spørsmålstegn ved de voldsomme reaksjonene. Hvorfor kan ikke menn ha en arena for menn? Alle de store partiene har sin variant av kvinnegrupper og kvinnenettverk, ingen klager vel på det?

Saken ble selvsagt ekstra spesiell siden det omhandlet en gjeng menn som tilhører den ypperste økonomiske elite.

Melder seg ut

Fiolinist Arve Tellefsen forklarer til DN hvorfor han melder seg ut.

– Det var to venner av meg som anbefalte meg å bli medlem. Da sa jeg at jeg ikke er særlig begeistret for sånne steder hvor det er forbudt for et kjønn å være medlem. Men de sa «det holder vi på å forandre på». Det er to-tre år siden, sier Tellefsen.

– Jeg merker ikke at de har forandret på noen ting, så derfor meldte jeg meg ut. Jeg er veldig tilhenger av frihet og likhet, men akkurat det tredje ordet der, broderskap, det er jeg ikke så begeistret for.

Også tidligere leder for Lillehammer Olympiske Organisasjonskomité, Henrik Andenæs (69), har meldt seg ut av klubben.

– Det er basert på flere forhold, herunder at jeg var skuffet over at man ikke kan ha en sivilisert diskusjon rundt et så viktig spørsmål som kvinnelig medlemskap, sier Andenæs.

Ole Jacob Sunde (66), som blant annet er styreleder i Schibsted og prinsesse Märtha Louises fond, har ikke meldt seg ut. Men han krever at kvinner får tilgang.

– Jeg synes at håndteringen av kvinnespørsmålet er sterkt kritikkverdig. Det er overmodent at kvinner også er hjertelig velkomne i Norske Selskab som fullverdige medlemmer og ikke bare invitert av menn. Det behøver ingen utredning, sier Sunde.

Hvis ikke dette skjer i løpet av kort tid vil Sunde melde seg ut av Norske Selskab.

Vil at forandring skal komme innenfra

Advokat, forfatter og formann i Riksmålsforbundet Trond Vernegg (62) vurderer ikke å melde seg ut på grunn av press utenfra, selv om han er positiv til kvinnelige medlemmer:

«Skal det bli forandring, må den komme innenfra. Jeg har intet imot kvinner, heller ikke i Norske Selskab. Å åpne for kvinnelige medlemmer, ville være positivt. Konflikten er bare trist og skader klubben. Det er meg fremmed at man ikke engang kan utrede en sak uten at det blir bråk. All sympati med Cato Schiøtz og Christian Ringnes,» skriver Vernegg i en epost til DN.

Ny formann Morten Thorvaldsen i Norske Selskab ønsker ikke å kommentere uttalelsene. Han har tidligere omtalt kvinnespørsmålet som vanskelig.

– Derfor forholder jeg meg til flertallet, så får de bestemme.