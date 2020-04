annonse

Forbrukertilsynet har ilagt Visjon TV og Webshop et gebyr på 250.000 kroner for markedsføring av et kosttilskudd som angivelig skal være virushemmende.

Ifølge Vårt Land ble vedtaket gjort denne uka.

– Vurderingen vår av saken er den samme før: Visjon TV og Webshops markedsføring av kosttilskuddet Chaga er villedende og aggressiv, sier juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet.

I forrige måned ble Visjon TV og Webshop, som er heleid av TV Visjon Norge, varslet om at selskapet kunne bli bøtelagt for en markedsføring som tilsynet mener «utnytter befolkningens frykt for å bli smittet av koronaviruset».

Fristen til å klage vedtaket inn for Markedsrådet er tre uker. Vårt Land har ikke lyktes i å få en kommentar fra Jan Hanvold, som er pastor og styreleder i TV Visjon Norge.