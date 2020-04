annonse

Fransk påtalemyndighet har startet terroretterforskning av en mann som hevder å være tilknyttet IS, og som kjørte inn i en politipost i Paris. To ble såret.

29-åringen er identifisert som Youssef T., og sto ikke på landets oversikt over folk som mistenkes å være radikalisert eller utgjøre noen sikkerhetstrussel.

Men etterforskere fant en kniv og et brev, der han sverget troskap til IS, i den svarte BMW-en han brukte til å kjøre inn i politibiler og motorsykler, idet politifolk kontrollerte passerende trafikk i en Paris-forstad mandag kveld.

I brevet skrev mannen at han ønsket å «kaste kropp og sjel inn i kampen for å innføre sharialover over hele jorda». Han ble pågrepet og avhørt. En psykiatrisk vurdering har konkludert med at han ikke led av mentale problemer.

– Gitt omstendighetene har den nasjonale antiterror-påtalemyndighetens kontor besluttet å åpne etterforskning basert på siktelser om forsøk på drap på personer med offentlige verv, som del av en terroraksjon, heter det i en uttalelse tirsdag.

Fransk etterretning bistår politiet i etterforskningen.

De to som ble såret var politifolk på motorsykler. De ble påført beinbrudd og er fortsatt på sykehus.

