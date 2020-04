annonse

Kunnskapsminister Guri Melby sier det ikke er klart om skoleelevene i 5.–10. trinn, samt videregående, skal begynne samtidig på skolen i hele landet.

Mandag gjenåpnet skolene for elever på 1. til 4. trinn etter at de ble stengt 12. mars som følge av koronapandemien.

Samtidig varslet kunnskapsminister Guri Melby (V) at regjeringen neste uke vil legge fram en plan for når resten av elevene skal få innta klasserommene igjen.

Til NRK sier Melby tirsdag at det kan hende det da blir rom for lokale variasjoner.

– Det er jo blant de tingene regjeringen nå er nødt til å diskutere – om man skal åpne samtidig overalt og om man skal åpne på samme måte overalt, sier hun.

Plass på skolene

Elevene i 1.-4-klasse er nå delt inn i grupper på maks 15 elever per lærer, og mange steder bruker de klasserom på hele skolen til de yngste elevene. Når også de eldre elevene skal tilbake, blir det en utfordring å få plass til alle.

– Her vil det være store lokale forskjeller. Noen har jo bedre plass på skolen enn andre. Noen har mindre grupper i utgangspunktet enn andre. Så her må det nok være rom for en viss lokal fleksibilitet, sier Melby.

Forberedelsestid

Hvor lang tid det vil ta før alle elene kan møte på skolene er ikke klart.

– Vi tar jo nå sikte på å legge fram en plan i uke 19, og med litt forberedelsestid er det i hvert fall ikke aktuelt å begynne før uke 20, men det kan også hende det er behov for lengre forberedelsestid enn det, sier statsråden.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, advarer mot lokale variasjoner. Han mener man bør fortsette med et nasjonalt løp for å skape trygghet og forutsigbarhet, men at lokale vurderinger kan komme på et senere tidspunkt.