Professor ved NTNU, Jennifer Leigh Bailey, sier til ABC nyheter at Trump har høy oppslutning på meningsmålinger fordi han spiller på «frykt».

Det er snart valg igjen i USA. I 2016 vant forretningsmannen Donald Trump over karrierepolitiker Hillary Clinton til å bli amerikanernes president.

Den etablerte pressen både i USA, og Norge, ble i ettertid av valget latterliggjort for å ha gitt Donald Trump null sjanse i kampen mot Clinton.

Nå skal Trump mest sannsynlig kjempe mot Joe Biden i valgkampen som avgjøres i november. Biden ble nylig stemplet som dement av den erfarne norske overlegen i psykiatri, Fred Heggen.

– Det er ingen tvil at Joe Biden er dement, skrev han i en kommentar i Nettavisen.

50/50

Men det er ikke alle som er enig at Biden er en svak kandidat. Professor ved NTNU Jennifer Leigh Bailey sier i et intervju med ABC Nyheter at det er 50 prosent sjanse for at Biden slår Trump.

– Det store, store spørsmålet er hvilken sjanse Biden har. Slik det ligger an i dag tror jeg den er 50/50, sier hun.

I de fire årene Trump har sittet som president har han under flere meningsmålinger underveis lagt på 45-50% oppslutning blant folket.

Men statistikken imponerer ikke Bailey. Hun mener Trump spiller på «frykt» og at de som støtter han er hvite mennesker med lav utannelse.

– Det er en sterk gruppe han taler for, som drives av ideologi og frykt. Han er en populist og har gjort seg til talsmann for hvite i den lavere middelklassen med lav utdannelse. Han later til å engasjere disse sterkt emosjonelt, mener Bailey.

Det Bailey ikke nevner er at Trump har bygd opp en enorm fanskare i USA blant latinamerikanere og afroamerikanere.

I bildet under ser vi mennesker som holder opp plakater med påskriften «Latinos for Trump» under et fullstappet folkemøte i Florida.

.