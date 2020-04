annonse

Hovedindeksen på Oslo Børs tikket jevnt oppover tirsdag. Etter halvannen times handel ligger den på 754,56 poeng, en oppgang på 1,5 prosent.

Oppgangen kommer til tross for at oljeprisen går ned tirsdag. Et fat nordsjøolje omsettes rett etter klokka 10 for 19,38 dollar, en nedgang på 3 prosent.

Mest omsatt er Equinor, som faller 0,2 prosent. Nedover går det også for Frontline (-4,1). Ellers er det mest oppgang blant de andre på omsetningstoppen, blant dem Telenor (+3,1), Mowi (+2,6), Aker BP (+0,2), DNB (+1,1) og Yara International (+1,8).

